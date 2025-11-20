Путин обсудил с Никитиным развитие транспортных проектов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Кремль, глава Минтранса Андрей Никитин проинформировал Владимира Путина о прогрессе в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, участие в создании оборудования для которой принимают порядка 150 отечественных предприятий в рамках промышленной кооперации.

В ходе доклада Никитин отметил, что установлено прямое авиасообщение с 42 странами и налажено техническое обслуживание иностранных самолетов в России, над этим работают 8 тыс. инженеров.

Отдельное внимание уделено проекту «Речные магистрали» – предполагается строительство скоростных судов на воздушных крыльях и субсидирование перевозок. По словам министра, активно развивается беспилотный транспорт: на трассах М-11, ЦКАД внедряются беспилотные грузовые перевозки, а пассажирские беспилотные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге.

В крупных городах продолжается внедрение цифровых решений: в пяти метрополитенах успешно работает система входа по биометрическим данным, а льготы для студентов, инвалидов и многодетных семей оцифрованы и доступны по паспорту. Грузооборот с дружественными государствами растет за счет модернизации пунктов пропуска.

В области образования ведется активная подготовка специалистов: профильные вузы выпускают инженеров для работы на ВСМ, а также кадров по направлениям автономного судоходства и квантовой связи. Сейчас транспортное образование получают почти полмиллиона студентов, включая десять тысяч иностранцев из дружественных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент принимает главу Минтранса Никитина в День работника транспортной отрасли.