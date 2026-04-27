Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что скандалы, вызванные проблемами с логистикой, начались среди военнослужащих Вооружённых сил Украины в районе Богуславки Харьковской области, передает ТАСС.

По его словам, «говоря за Богуславку, хочу отметить, что здесь у вооружённых формирований Украины выползли наружу скандалы из-за проблем с логистикой». Он напомнил, что ранее уже отмечал снижение обороноспособности ВСУ на этом участке фронта из-за перебоев с доставкой материально-технических средств.

Марочко уточнил, что с целью улучшить ситуацию возле Богуславки украинское командование перебрасывает подкрепления в районы Синьковки, Ковшаровки и к югу от Купянска. Несмотря на это, снабжение бойцов на передовой по-прежнему осуществляется преимущественно с помощью беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский батальон оказался в окружении на богуславском направлении. Российские войска заблокировали подразделения противника около сел Богуславка и Новая Кругляковка. Военнослужащие России взяли под контроль практически все логистические пути вооруженных сил Украины в районе Купянска.