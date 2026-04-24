За ночь над Россией уничтожили 10 украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 21.00 мск 23 апреля до 7.00 мск 24 апреля дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями, а также над Крымом, указало ведомство в Max.

Отмечается, что все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

Глава Воронежской области сообщал, что за этот период в регионе нейтрализовали четыре БПЛА.

В предыдущую ночь над Россией уничтожили 154 украинских дрона.