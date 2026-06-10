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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    20 комментариев
    10 июня 2026, 18:44 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении 29 дронов под Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская система противовоздушной обороны успешно перехватила еще два вражеских аппарата, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр города Сергей Собянин подтвердил ликвидацию новых воздушных целей, передает его канал в «Максе». Градоначальник отметил, что на местах падения фрагментов аппаратов уже работают профильные ведомства.

    «Отражена атака двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил руководитель столицы.

    По уточненным данным градоначальника, с начала текущих суток силы ПВО ликвидировали в общей сложности 29 беспилотных летательных аппаратов на подступах к мегаполису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона на подлете к Москве.

    Несколькими днями ранее средства ПВО поразили двенадцать беспилотных летательных аппаратов около столицы.

    В начале месяца мэр города Сергей Собянин заявил об уничтожении еще девяти вражеских БПЛА.

    10 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    @ razvozhaev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара украинского беспилотного летательного аппарата оказалась практически уничтоженной, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – указал Развожаев в Max.

    Он добавил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасателей, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

    По его словам, украинские боевики намеренно били по тому, что дорого россиянам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дроны повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является самым посещаемым объектом местного музея-заповедника. Она была создана к 50-летию обороны города художником Францем Рубо и открыта в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны здание также пострадало от огня, но тогда удалось спасти значительную часть полотна, на основе которой панорама была воссоздана к 1954 году.

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    10 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам

    Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»

    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина применила крылатую ракету FP-5 «Фламинго» при ударе по предприятию ВПК в Чебоксарах, заявил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.

    По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».

    Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.

    Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.

    Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.

    Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.

    Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.

    Комментарии (18)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

    Комментарии (12)
    10 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Чебоксары подверглись ракетной атаке
    Чебоксары подверглись ракетной атаке
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столица Чувашии оказалась под ракетным обстрелом, могли пострадать люди, сообщил глава региона Олег Николаев утром в среду.

    «Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», – написал Николаев в Max.

    Он добавил, что экстренные службы уже работают на местах, для обеспечения безопасности принимаются меры.

    Руководитель республики подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и находится на связи с правоохранительными органами.

    В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов граждан просят немедленно звонить по номеру 112 и не пытаться трогать опасные находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая столица Чувашии уже подвергалась ударам с воздуха. В результате масштабного налета беспилотников погибли три мирных жителя. Глава региона сообщал о повреждении 40 многоквартирных домов.

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    10 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины

    Севастопольский депутат Пархоменко: Удар ВСУ по зданию музея-панорамы – ужасное преступление

    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – сердце города, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко. Он признался, что переживает повреждения шедевра Франца Рубо в результате удара ВСУ как личную утрату.

    «Удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – беспрецедентный случай и одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – отметил Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва.

    «Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города», – признался собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали.

    Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники. «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей и поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и, наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – заключил Пархоменко.

    Напомним, в ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он. Губернатор региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны.

    «25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна. После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра», – отметил Развожаев.

    Он пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.

    Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.

    Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.

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    10 июня 2026, 07:09 • Новости дня
    Украинские морпехи понесли потери после удара по Чугуеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Харьковской области украинские подразделения лишились значительной части личного состава из-за массированного огневого поражения пункта временной дислокации, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Точный удар пришелся по пункту размещения военнослужащих в Чугуеве, погибло много украинских военных, сообщил собеседник ТАСС.

    «Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили формирования украинской армии в Харьковской области.

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    10 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Минобороны Польши пригрозило Украине конфронтацией из-за Волынской резни
    Минобороны Польши пригрозило Украине конфронтацией из-за Волынской резни
    @ Stanislaw Krzywy/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ уважать память погибших от рук украинских националистов УПА (признана в России экстремистской и запрещена) будет означать выбор Киевом пути конфронтации с Польшей, заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 заявил, что отказ Украины чтить память поляков, ставших жертвами геноцида со стороны УПА (признана экстремистской и запрещена в России), будет означать выбор пути конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества», – подчеркнул глава ведомства.

    В мае Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА (признана экстремистской в РФ) Андрея Мельника. Он также присвоил имя героев УПА одному из центров сил специальных операций ВСУ. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла.

    Вопрос Волынской резни остается самым острым в польско-украинских отношениях. Варшава настаивает, что массовые убийства польского населения в 1939-1945 годах совершались сторонниками украинских националистов. В 2016 году парламент Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв этого геноцида.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    10 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»
    Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общероссийская организация содействия культурным связям «Союз украинцев России» прекратила существование из-за неустраненных нарушений, решил российский Верховный суд.

    Высшая судебная инстанция страны постановила закрыть общественную организацию, передает РИА «Новости».

    Иск ранее направило Министерство юстиции.

    Созданная в 2013 году структура допустила ряд серьезных недочетов в работе. Делегат ведомства указал, что некоторые положения устава союза прямо противоречили действующему законодательству. Кроме того, организация так и не смогла подтвердить свой общероссийский статус.

    До вынесения окончательного вердикта деятельность объединения уже приостанавливали на три месяца для исправления ошибок. Представители союза проигнорировали судебное заседание.

    При этом они направили официальное заявление о полном признании исковых требований и выявленных нарушений.

    В январе 2025 года инстанция признала террористической организацией «Правый сектор».

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    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

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    10 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Киев решил скупить подлежащие утилизации западные ракеты ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители киевского режима пытаются договориться с западными союзниками о приобретении ракет-перехватчиков с истекающим сроком годности.

    Дипломаты ведут активный диалог с зарубежными странами о выкупе старых зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости». Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий подтвердил эту информацию во время брифинга, запись которого опубликовал телеканал ТСН в мессенджере Telegram.

    «Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через определенное время истекает срок годности. Сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. После того как у ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю, или утилизировать, а мы предлагаем передать их Украине», – заявил чиновник.

    Речь идет о снарядах для американских комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3, а также о боеприпасах для других систем. Как уточнил дипломат, сейчас государство ищет источники финансирования для оплаты как старых, так и новых партий вооружений, о поставках которых стороны договорились ранее.

    Незадолго до этого Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки систем ПВО из-за острой нехватки боеприпасов в армии. Позже политик признался, что администрация США проигнорировала его обращение и не дала ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул США в медленной передаче ракет для систем противовоздушной обороны. Вашингтон проигнорировал официальное обращение Киева об увеличении поставок зенитных комплексов. Украинские власти предложили правительству ФРГ обменять будущие боеприпасы на снаряды из нынешних запасов.

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    10 июня 2026, 01:36 • Новости дня
    Мадьяр предупредил Украину о недопустимости двойных стандартов на пути в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Будапешт отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз из-за продолжающегося вооруженного конфликта, заявил интервью телекомпании ATV премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Он сообщил, что после напряженных переговоров с украинцами удалось достичь соглашение на уровне специалистов по вопросу о венграх в Закарпатье.

    «Относительно ускоренного вступления Украины в ЕС он заявил, что не потерпит двойных стандартов», – приводит его слова телекомпании ATV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр ранее заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.



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    10 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 159 764 беспилотника, 661 ЗРК, 29 691 танк и другие бронемашины, 1732 боевые машины РСЗО, 35 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 769 единиц спецтехники, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, за сутки ВС России поразили военно-морскую базу Украины.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики.

    За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

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    10 июня 2026, 15:25 • Новости дня
    Премьер Болгарии Радев объявил о полном прекращении поставок оружия Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям, призвав международное сообщество к скорейшему поиску дипломатического решения конфликта.

    Глава кабинета министров Румен Радев подтвердил остановку военной поддержки украинской стороны, передает РИА «Новости». «Правительство прекращает передачу Украине вооружений из арсеналов болгарской армии. Мы уже отдали достаточно… Мы еще раз призываем к поиску дипломатического решения», – заявил он на брифинге.

    Ранее министр обороны Димитар Стоянов также говорил об отсутствии планов отправлять технику. Однако позже глава ведомства допустил возможность экспорта на коммерческой основе. Этот вопрос премьер-министр оставил без комментариев.

    Москва считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал превращение подобных грузов в законную цель для России. В Кремле также указывали на негативный эффект от накачивания региона западной техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Минобороны Болгарии Димитар Стоянов отказался от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием.

    В мае будущий премьер-министр Румен Радев сформировал новый состав правительства.

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    10 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области

    Бойцы «Севера»: ВСУ в Черниговской области переодеваются в гражданскую одежду

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, какие уловки применяют в Черниговской области боевики ВСУ, чтобы затеряться среди рядового населения.

    «Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.

    Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в  Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.

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