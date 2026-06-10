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Актрису Людмилу Чурсину решено похоронить в Петербурге
Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной и ее похороны пройдут в Петербурге. О месте проведения траурных мероприятий рассказали в окружении покойной актрисы.
«Церемония прощания и похороны народной артистки СССР Людмилы Чурсиной состоятся в Петербурге», – сообщила собеседница агентства, передает РИА «Новости».
Ранее представители Театра Российской Армии информировали о кончине актрисы в возрасте 84 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась около года.
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года и за свою долгую творческую жизнь сыграла более 100 ролей в кино и на телевидении. Ее дебют на экране состоялся в 1961 году. Актриса была удостоена множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» и Почета, а в 1981 году получила звание народной артистки СССР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла после долгой болезни. Причиной смерти выдающейся актрисы стала онкология.
В апреле на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева.