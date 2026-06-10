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Названа причина смерти актрисы Людмилы Чурсиной
Причиной смерти актрисы Людмилы Чурсиной стала онкология
Народная артистка России Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией.
Причиной ухода из жизни выдающейся актрисы стал рак, передает РИА «Новости». В окружении артистки подтвердили информацию о ее страшном диагнозе.
«У нее была онкология. Она боролась с болезнью примерно год», – рассказал собеседник агентства.
Ранее представители Театра Российской армии официально заявили о кончине Людмилы Чурсиной. В некрологе отмечалось, что смерть наступила после длительной болезни. Легендарной артистке было 84 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла после долгой болезни.
В мае актриса Екатерина Волкова успешно перенесла операцию по удалению новообразования.
В феврале причиной смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской стал оторвавшийся тромб.