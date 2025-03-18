  • Новость часаБелый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа
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    Российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния
    США рассматривают признание Крыма российской территорией
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    Объявлены новые регионы для эксперимента по выпускным экзаменам после девятого класса
    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    Фицо: Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    38 комментариев
    18 марта 2025, 07:30 • Новости дня

    ВСУ уличили в массовых убийствах жителей Харьковской области

    Глава Харьковской ВГА сообщил о массовых убийствах ВСУ в Купянском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил о найденных массовых захоронениях мирных жителей в Харьковской области после отступления ВСУ, в том числе с телами детей.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвиняются в совершении массовых убийств гражданского населения Харьковской области при отступлении своих позиций, сообщает ТАСС. По словам Ганчева, в регионе были обнаружены массовые захоронения гражданских лиц. Он подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о «беспределе» со стороны ВСУ в отношении мирного населения.

    Ганчев выразил уверенность, что это не последние захоронения в регионе. Он отметил, что по мере продвижения российских войск на линиях фронта, ВСУ, в агонии отступления, продолжают совершать серьезные преступления в отношении мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения. Также в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, включая ребенка.

    17 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте

    Рогов сообщил о контроле ВС России над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска установили контроль над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области и продолжают продвижение на север, стремясь освободить оставшиеся территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что российские силы освободили большой плацдарм около Малых Щербаков и вошли в село с юга. «Они также вошли в Щербаки ранее и теперь удерживают территории в южных частях обоих населенных пунктов», – сообщил он. Рогов добавил, что войска продолжают движение на север для полного освобождения этих территорий, передает ТАСС.

    В начале марта Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее оккупированной ВСУ, и приблизились к населенному пункту Щербаки.

    Между тем, телеграм-канал ОперацияZ: Военкоры Русской Весны сообщает, что бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Также десантники прорвались и штурмуют Степовое, зачищая последние опорники врага. Восточнее 108-й полк ВДВ штурмует населенные пункты Малые Щербаки и Щербаки. Под Ореховом, севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на 2 км. Таким образом, российские войска существенно продвинулись на двух направлениях в сторону Орехова.

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    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    В интервью для программы Face the Nation на телеканале CBS News Стив Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, отметил, что недавние переговоры с Владимиром Путиным способствовали существенному прогрессу в переговорах о перемирии между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, Путин и Трамп вскоре напрямую обсудят детали перемирия в украинском конфликте.

    Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.

    Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.

    Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.

    Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

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    17 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области

    Минобороны показало кадры оставленных ВСУ позиций с иностранным оружием

    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Российское Министерство обороны опубликовало кадры, с позициями украинских вооруженных сил, которые были брошены в ходе освобождения российскими войсками населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На видео можно увидеть сгоревшую украинскую технику и разнообразное вооружение, оставленное украинскими военными. В частности, начальник штаба батальона с позывным «Восток» отметил наличие ручного гранатомета, созданного на Украине по американским чертежам, а также американских, чешских и шведских гранатометов и пулеметов, и даже ПТРК Javelin.

    На кадрах также показаны укрепления украинских войск, расположенные на высотах, где находились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди обнаруженного оборудования видны новые дроны, оставленные на позициях украинскими военными.

    По словам стрелка с позывным «Луна», вытеснение украинских сил из лесопосадок сделало продвижение российской армии по населенным пунктам проще. Это связано с тем, что операторы БПЛА базировались именно в этих лесных районах.

    Напомним, российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР за неделю.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты.

    Минобороны сообщило, что за неделю в Курской области ВСУ потеряли семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

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    17 марта 2025, 08:14 • Новости дня
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    @ EPA/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times.

    Источники издания сообщили, что Кир Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил, передает ТАСС.

    По данным источников, это будет долгосрочное обязательство со стороны Британии на годы, речь идет о сроках, которые потребуются для сохранения мирного соглашения.

    Глава британского правительства отметил, что некоторые страны уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в «миротворческой» миссии, однако подробности соглашений пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, а военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

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    17 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены позиции ВСУ в Сумской области

    Минобороны сообщило об ударе комплексом «Искандер» по живой силе ВСУ у Лосевки в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс «Искандер» нанес удар по позициям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Лосевки в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России разместило видео в Telegram-канале с кадрами работы комплекса «Искандер» по позициям ВСУ в Сумской области.

    Целью удара стало сосредоточение живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лосевка, который расположен в 65 километрах северо-западнее города Шостка.

    Сообщается, что удар был нанесен по подразделениям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что ударом были поражены как живая сила, так и военная техника противника.

    Ранее сообщалось, что российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине. До этого ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожен пункт запуска дронов-камикадзе в Сумской области.

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    17 марта 2025, 10:12 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ из Курской области в ДНР

    ВСУ перебросили резервы из Курской области на красноармейское направление в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство резервов Вооруженных сил Украины переброшены из Курской области на красноармейское направление, говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

    Большинство резервов Вооруженных сил Украины с курского направления переместили под Красноармейск в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС. Денис Пушилин, глава ДНР, заявил об этом в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что ситуация на данном направлении остается напряженной.

    Пушилин отметил, что, несмотря на попытки противника провести контратаки, подразделения Вооруженных сил РФ успешно стабилизируют обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске украинских войск с курского направления в Донецкую Народную Республику, подразделения БПЛА ВСУ были переброшены с курского на южнодонецкое направление, а российские силы уничтожили взвод ВСУ под Красноармейском.

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    17 марта 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны в понедельник.

    Поселок освободили подразделения группировки войск «Днепр», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка поразила живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны у Тягинки (Херсонская область) и Павловки (Запорожская область).

    Украинская сторона в зоне действия группировки потеряла до 65 человек, пять автомобилей и станцию РЭБ.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки военные объекты аэродромной инфраструктуры, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и наемников в 159 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 дронов самолетного типа.

    На Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ около Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих и 18 автомобилей, а также склад с боеприпасами.

    На участке, контролируемом группировкой «Запад», поражены мотопехотная и механизированная бригады ВСУ в районах Копанки, Новоегоровки и Редкодуба. Потери противника составили более 225 военнослужащих, орудие артиллерии и три станции РЭБ.

    В зоне ответственности Южной группировки поражены две механизированные и одна штурмовая бригада ВСУ, уничтожены свыше 190 бойцов ВСУ и один полевой склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих и технику, включая американскую БМП Bradley.

    С начала СВО уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 094 дрона, 601 ЗРК, 22 303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 машин РСЗО, 22 625 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее сообщалось, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР.

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    17 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 280 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки «Север» поражены формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.

    ВСУ также потеряли за сутки два танка, две БМП, два БТРа, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

    За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 68 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, включая 396 танков, 319 БМП и 287 БТРов. Уничтожены 13 установок HIMARS и семь MLRS, а также 56 единиц инженерной техники.

    Ранее источник сообщал, что подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области.

    Минобороны ранее публиковало видео с позиций, оставленных ВСУ в Курской области.

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    17 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    Иностранные наемники расстреливали отступающих из Курской области бойцов ВСУ

    Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливают тех, кто пытается уйти через границу на Украину, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко.

    Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.

    По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.

    Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

    Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.

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    17 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Удар нанесен по военной части ВСУ в Днепропетровской области

    Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Удар был нанесен по военной части ВСУ в пригороде Днепропетровска, пострадали также объекты в городе Синельниково, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в направлении военной части Вооруженных сил Украины в пригороде Днепропетровска, в районе Самарской затоки, около 20:40 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также отметил, что еще один удар был нанесен по району военного полигона в Днепропетровской области. Удар зафиксировали в городе Синельниково в 20:35. Местные жители сообщили, что в последние дни вблизи города начал работать полигон, который замолчал после удара предыдущего дня.

    Кроме того, сообщается о прилетах на севере Сумского района, отмечает Лебедев. В 21:00 удар был нанесен в направлении объекта, где ранее собирали разбитые подразделения в Курской области.

    Ранее комплекс «Искандер» нанес удар по позициям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Лосевки в Сумской области.

    До этого сообщалось, что в результате ударов по объекту в пригороде Николаева были уничтожены боевики-иностранцы.

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    17 марта 2025, 23:13 • Новости дня
    ВСУ атаковали деревни в Белгородской области

    Шесть деревень Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены здания и транспортные средства, пострадавших нет.

    Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет.

    В селе Тишанке Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта, в результате чего была повреждена кровля. В поселке Красная Яруга из-за детонации беспилотника был посечен легковой автомобиль.

    Также было нанесено значительное повреждение грузовому автомобилю в хуторе Фищеве после атаки дрона. В Нечаевке дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием, повредив его фасад. В Валуйском округе детонация FPV-дрона нанесла ущерб ограждению частного домовладения.

    В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом, выбив окна и повредив фасад. Губернатор отметил, что информация о последствиях данных атак уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области, что привело к возгоранию и травме одного человека, доставленного в больницу.

    В Запорожской области дроны ВСУ атаковали электроподстанцию в селе Бурчак, оставив без электроснабжения более 750 абонентов, однако обошлось без жертв и пострадавших.

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской, уничтожив его цех, но информации о пострадавших нет.

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    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    17 марта 2025, 22:26 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Оренбурге отменили из-за жалоб общественников

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен после обращения «Офицеров России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге, который должен был состояться 30 марта, отменен после обращения общественников к губернатору Оренбургской области.

    Как передает ТАСС, администрация концертной площадки в Оренбурге отменила концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта, после обращения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» к губернатору области Денису Паслеру. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова подтвердила эту информацию.

    В официальном ответе министерства спорта области, опубликованном в «Русской общине», говорится, что концерт Арбениной не состоится, поскольку площадка отказалась от проведения мероприятия. Концерт должен был пройти в СКК «Оренбуржье».

    Ранее концерты Арбениной отменялись в других российских городах, включая Омск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Причиной таких решений, как правило, становилась позиция певицы по вопросам спецоперации, вызывающая недовольство общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организaция «Офицеры России» oбратилась с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее негативного отношения к спецоперации в Оренбургской области.

    Певица продала два дома в штате Джорджия, США, включая один на Тайби-Айленд, который был приобретен в 2022 году за 850 тыс. долларов и включал три спальни и два санузла. На концерте в Петербурге Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.

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