Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.20 комментариев
Стало известно об использовании бывших заключенных в заградотрядах ВСУ
Бывших заключенных использовали в заградотрядах ВСУ на границе с Россией
Украинские военные подразделения задействовали бывших заключенных для усиления заградительных отрядов на рубежах в Курской области, применяя их против собственных солдат.
Офицер группировки войск «Север» с позывным «Волга» рассказал, что украинское командование привлекло бывших заключенных для формирования заградительных отрядов, передает РИА «Новости». Бывших заключенных включили в состав 225-го отдельного штурмового полка, который располагается во втором эшелоне за элитным 425-м полком «Скала» и действует на теткинском направлении приграничья с Курской областью.
По словам офицера, бывшие заключенные в этих формированиях обеспечивают принудительный контроль над действиями других украинских подразделений, в том числе насильно мобилизованных солдат и переведенных из частей ПВО военных. «Из разведданных, радиоперехватов и показаний пленных мы располагаем информацией, что командование ВСУ задействует 425-ый отдельный штурмовой полк «Скала» исключительно на переднем крае для провокаций на границе с Курской областью, а за ним находятся подразделения 225-го отдельного штурмового полка, укомплектованные бывшими заключенными», – сообщил офицер.
В составе штурмовых подразделений «Скалы» также есть бывшие заключенные, подписавшие контракт в украинских тюрьмах. Сообщается о привлечении женского персонала. В марте 2024 года российские войска взяли в плен бывшую украинскую заключенную, которая была направлена на передовую обманным путем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что женщин-заключенных начали набирать на контрактную службу в украинскую армию. Украинские заключенные выбрали службу в ВСУ ради получения денег и амнистии. Пленный также рассказал, что командиры ВСУ расстреливали отступающих заключенных прямо на передовой.