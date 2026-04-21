Российские военные поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
В ночь на 21 апреля военные атаковали ключевые позиции армии противника в Краматорске и Славянске, уничтожив здание с высокопоставленными киевскими офицерами, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Точечным атакам подверглись главные центры сопротивления украинских войск в Донбассе, сообщил Лебедев, пишет «Российская газета».
По Краматорску военные выпустили несколько крупнокалиберных реактивных снарядов, которые поразили локальную цель. Местные жители подтвердили уничтожение объекта, использовавшегося в качестве штаба.
«Любопытная деталь – обстрел совпал с визитом в Краматорск инспекции из Киева. В прифронтовой город с проверкой прибыли высокопоставленные представители главного управления разведки минобороны Украины. Так что речь идет о попытке накрыть управленческое звено ВСУ в момент его концентрации», – пояснил Лебедев.
Кроме того, удары корректируемыми бомбами зафиксированы в Славянске. Атаки пришлись на центр города и территорию пригородного села Николаевка. Точной информации о характере пораженных объектов там пока нет.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию.