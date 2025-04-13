Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, украинские военнослужащие неоднократно избивали жителя слободы Гончаровка в Суджанском районе Курской области, что привело к его смерти, передает ТАСС. Петренко сообщила, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, применяли физическое насилие к местному жителю и сожгли его дом.

По словам матери погибшего, сына били прикладами по спине и ногам, ставили на колени и угрожали расстрелом. Мужчина старался защитить свою мать, прикрывая ее. Из-за запрета хоронить на кладбище, сына похоронили в огороде в целлофановом мешке. Мать также пострадала: в марте получила ранение при обстреле, после чего ее выхаживали соседи.

Следственный комитет России сообщил, что дом женщины был обстрелян целенаправленно. После освобождения Суджи, ей была предоставлена медицинская помощь в госпитале. Петренко заверила, что следствие установит и привлечет к ответственности виновных в этих преступлениях представителей вооруженных формирований Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области . Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. МЧС эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек.