Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области
Сотрудники и волонтеры помогли воссоединить с родственниками 1700 эвакуированных из Курской области
С августа более 1700 человек, эвакуированных из оккупированных районов Курской области, получили помощь от сотрудников МЧС и волонтеров в воссоединении с родственниками в безопасных местах, сообщило МЧС России.
В Курской области более 1700 человек, эвакуированных из оккупированных ВСУ районов, смогли вновь встретиться со своими родственниками, передает ТАСС.
Воссоединение стало возможным благодаря усилиям сотрудников МЧС, волонтеров и сотрудников пунктов временного размещения.
Ранее в Курской области планируют разрешить въезд в некоторые населенные пункты, которые ранее были недоступны из-за ограничений оперативного штаба.
В Суджанском районе Курской области была проведена эвакуация 395 человек, которым предоставили временное размещение и психологическую поддержку.
Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.