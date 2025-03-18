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    Мнения
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    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    9 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 13:45 • Новости дня

    МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области

    Сотрудники и волонтеры помогли воссоединить с родственниками 1700 эвакуированных из Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    С августа более 1700 человек, эвакуированных из оккупированных районов Курской области, получили помощь от сотрудников МЧС и волонтеров в воссоединении с родственниками в безопасных местах, сообщило МЧС России.

    В Курской области более 1700 человек, эвакуированных из оккупированных ВСУ районов, смогли вновь встретиться со своими родственниками, передает ТАСС.

    Воссоединение стало возможным благодаря усилиям сотрудников МЧС, волонтеров и сотрудников пунктов временного размещения.

    Ранее в Курской области планируют разрешить въезд в некоторые населенные пункты, которые ранее были недоступны из-за ограничений оперативного штаба.

    В Суджанском районе Курской области была проведена эвакуация 395 человек, которым предоставили временное размещение и психологическую поддержку.

    Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

    16 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

    Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

    Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    17 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов, об этом рассказали украинские боевики иностранной прессе.

    Военнослужащий Владимир рассказал, что, когда он находился в Судже, там наблюдались «паника и обвал фронта», передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Он отметил, что отход к границе был затруднен из-за российских беспилотников, уничтожавших технику ВСУ. Дорога снабжения украинских войск находилась под полным огневым контролем российских сил, а небо было заполнено дронами. Владимир выразил недовольство тем, что для командования ВСУ потеря дороги оказалась неожиданностью.

    Другой боец, Антон, назвал ситуацию катастрофической и сообщил, что ему удалось выйти из Суджи пешком ночью, хотя это было опасно из-за присутствия российских беспилотников. По его мнению, удержание плацдарма в Курской области утратило смысл.

    Украинские военные сравнивают отступление с фильмом ужасов: дороги усеяны уничтоженной техникой и телами солдат. Некоторые бойцы отступали пешком на расстояние до 20 км.

    Напомним, украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих.

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    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области
    @ EPA/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    17 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области

    Минобороны показало кадры оставленных ВСУ позиций с иностранным оружием

    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Российское Министерство обороны опубликовало кадры, с позициями украинских вооруженных сил, которые были брошены в ходе освобождения российскими войсками населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На видео можно увидеть сгоревшую украинскую технику и разнообразное вооружение, оставленное украинскими военными. В частности, начальник штаба батальона с позывным «Восток» отметил наличие ручного гранатомета, созданного на Украине по американским чертежам, а также американских, чешских и шведских гранатометов и пулеметов, и даже ПТРК Javelin.

    На кадрах также показаны укрепления украинских войск, расположенные на высотах, где находились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди обнаруженного оборудования видны новые дроны, оставленные на позициях украинскими военными.

    По словам стрелка с позывным «Луна», вытеснение украинских сил из лесопосадок сделало продвижение российской армии по населенным пунктам проще. Это связано с тем, что операторы БПЛА базировались именно в этих лесных районах.

    Напомним, российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР за неделю.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты.

    Минобороны сообщило, что за неделю в Курской области ВСУ потеряли семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

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    16 марта 2025, 13:02 • Новости дня
    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска группировки «Север» нанесли значительные потери ВСУ в Курской и Сумской областях, уничтожив более 220 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канал Минобороны сообщается, что российские войска группировки «Север» провели успешные наступательные действия против ВСУ в Курской и Сумской областях. В результате ударов были разгромлены механизированные и десантно-штурмовые бригады, а также подразделения территориальной обороны в населенных пунктах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника. Основные боевые действия проходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня в Курской области, а также в ряде населенных пунктов Сумской области, включая Басовку, Беловоды и другие, уточнили в ведомстве.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, а также технику, включая танк, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия. Также был уничтожен пункт управления БПЛА. Общие потери противника на Курском направлении за все время боев составили более 67 850 военнослужащих и значительное количество техники, включая 394 танка и 317 боевых машин пехоты. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более двух тысяч военных в Курской области за неделю.

    Накануне офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» сообщил, что украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия.

    Напомним, российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

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    15 марта 2025, 16:09 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

    Зеленский отказался признавать окружение украинских войск в Курской области

    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска не окружены в Курской области, операция продолжается в определенных районах и подразделения выполняют свои задачи, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Окружения наших войск нет», – написал Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, «значительные российские силы были отвлечены с других направлений, благодаря действиям ВСУ в Курской области», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ВС России готовятся нанести удар по Сумской области, что якобы говорит о том, «Москва собирается игнорировать дипломатию в дальнейшем».

    Зеленский заявил, что Украина готова предоставить партнерам всю «реальную информацию» о ситуации на фронте и вдоль границы с Курской областью.

    Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на этот призыв предложил украинским военным сдаться и пообещал гуманное отношение к пленным.

    Президент России также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но времени для его принятия остается все меньше.

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    16 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за неделю

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области
    @ Russian Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли более 2 тыс. военных в Курской области за неделю, сообщает Минобороны.

    Более двух тысяч украинских военных были потеряны за неделю в Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России. С 8 по 14 марта российские войска освободили 31 населенный пункт, включая Суджу, Викторовку, Николаевку и другие. В этот период потери ВСУ составили более 2040 военных, 30 человек сдались в плен.

    Помимо людских потерь, украинские силы лишились значительного количества техники. Сообщается о потере семи танков, 19 боевых машин пехоты (БМП), 24 бронетранспортеров и 55 боевых бронированных машин. Также уничтожены 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

    В ходе боевых действий были также потеряны 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области. Российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Сообщалось, что выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли.

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    17 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 280 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки «Север» поражены формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.

    ВСУ также потеряли за сутки два танка, две БМП, два БТРа, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

    За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 68 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, включая 396 танков, 319 БМП и 287 БТРов. Уничтожены 13 установок HIMARS и семь MLRS, а также 56 единиц инженерной техники.

    Ранее источник сообщал, что подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области.

    Минобороны ранее публиковало видео с позиций, оставленных ВСУ в Курской области.

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    17 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    Иностранные наемники расстреливали отступающих из Курской области бойцов ВСУ

    Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливают тех, кто пытается уйти через границу на Украину, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко.

    Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.

    По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.

    Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

    Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.

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    16 марта 2025, 16:27 • Новости дня
    NYT написала о скором завершении украинского вторжения в Курскую область

    The New York Times написала о скором завершении украинского вторжения в Курскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска отступили из большинства захваченных территорий Курской области России, оставив под своим контролем лишь узкую полоску земли вдоль границы. Американские СМИ прогнозируют скорое окончание украинского вторжения.

    По словам военных аналитиков, украинские войска покинули почти всю территорию Курской области, за исключением небольшого участка, поскольку их многомесячная кампания по вторжению в Курскую область близится к завершению из-за контратак Москвы, передает The New York Times.

    По данным финского военного аналитика Паси Паройнена из Black Bird Group, «конец битвы приближается», хотя независимая проверка оставшихся под контролем Украины территорий невозможна, пишет издание. Издание также указывает, что солдаты отмечают ожесточенные бои в регионе, а за последнюю неделю украинские войска отступили из большинства деревень в Курской области.

    Ситуация в Курской области для украинских войск теперь связана не столько с удержанием российской территории, сколько с контролем над оборонительными позициями в Сумской области, пишет NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    15 марта 2025, 14:45 • Новости дня
    ВСУ оказались в блокаде в Курской области после освобождения Рубанщины

    Силовые структуры сообщили о блокировке ВСУ в Курской области после освобождения Рубанщины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины оказались в блокаде в Курской области после освобождения Рубанщины, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили о том, что остатки украинских частей, находившихся в этом населенном пункте, теперь не могут покинуть область.

    Рубанщина расположена на западе Суджи, рядом с дорогой Суджа – Юнаковка, которая использовалась для логистики ВСУ. По этой трассе отдельные группы украинских военных пытались прорваться в Сумскую область. Однако, по информации источника агентства, сейчас их попытки тщательно пресекаются огневым воздействием.

    Теперь, как подчеркнул представитель силовых структур, ВСУ находятся в полной блокаде. Украинским военнослужащим не удается физически покинуть территорию Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что российские войска освободили село Заолешенка в Курской области.

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    17 марта 2025, 11:54 • Новости дня
    Российские силовики выбили ВСУ из большей части Гоголевки под Суджей

    Российские бойцы выбили ВСУ из большей части Гоголевки в Суджанском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    Подразделения Вооруженных сил Украины были выбиты из большей части Гоголевки в Суджанском районе Курской области, передает ТАСС. По словам представителя российских силовых структур, бойцы России завершили зачистку окрестностей населенного пункта, но подчеркнули, что о полном освобождении села пока рано говорить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России показало позиции, оставленные Вооруженными силами Украины в Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве украинскими военными восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году. The New York Times сообщила о скором завершении украинского вторжения в Курскую область.

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    18 марта 2025, 00:22 • Новости дня
    Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ

    ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, пострадали два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО защитила Белгород от атаки украинских беспилотников, однако при падении обломков ранены двое мужчин, одному из которых ампутировали кисть, а другому – предплечье.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО эффективно противодействует атаке украинских беспилотников над Белгородом и прилегающим районом. Однако, как пишет ТАСС, в результате падения обломков пострадали два мирных жителя. Один из них получил травматическую ампутацию кисти, а другому ампутировали предплечье.

    Пострадавшие были оперативно доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Вячеслав Гладков отметил, что работа по уничтожению дронов продолжается, и поблагодарил службы за оперативность и профессионализм.

    Атаки беспилотников становятся частыми в приграничных районах, и власти предпринимают дополнительные меры для защиты мирных жителей и критической инфраструктуры. Гладков подчеркнул, что безопасность граждан – приоритетная задача для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но пострадавших не оказалось.

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