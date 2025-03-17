Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.3 комментария
Хинштейн допустил открытие въезда в ряд населенных пунктов Курской области
Хинштейн: Ряд населенных пунктов Курской области откроют для въезда на этой неделе
В Курской области планируют в ближайшие дни разрешить въезд в некоторые населенные пункты, ранее недоступные из-за ограничений оперативного штаба, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Региональные власти Курской области рассматривают возможность открытия въезда в ряд населенных пунктов, доступ к которым был ограничен, передает ТАСС.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании регионального правительства заявил, что по мере работы саперов список закрытых населенных пунктов будет постепенно сокращаться.
Ранее в Суджанском районе Курской области была проведена эвакуация 395 человек, которым предоставили временное размещение и психологическую поддержку.
Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.