Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
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Почти все логистические маршруты ВСУ в Купянске оказались под контролем российских военных, что усложняет передвижение и применение украинской техники.
Военнослужащие России контролируют практически все логистические пути вооруженных сил Украины в районе Купянска, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, при обнаружении украинской техники в городе маневренные группы и беспилотники ВС РФ немедленно наносят по ним удары. Дополнительно российские артиллерийские батареи ведут огонь по закрытым позициям вооруженных формирований Украины.
Марочко подчеркнул, что такое оперативное уничтожение техники и личного состава наносит критический ущерб боеспособности подразделений противника. Он уточнил, что украинское командование пытается скрывать технику в гражданских зданиях и складах, однако из-за эффективной работы российских разведывательных подразделений это становится практически невозможным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.