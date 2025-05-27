Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Резниковки, Звановки, Северска, Григоровки, Серебрянки, Константиновкаи, Катериновки, Марково и Тихоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 280 военнослужащих, две канадские бронемашины Senator. Уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возде Рыжевки, Угроед, Писаревки, Алексеевки, Садков, Храповщины и Лекарского Сумской области, а также Волчанска Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Двуречанским, Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Кутьковкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области и Редкодубом ДНР.

ВСУ при этом потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и арторудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Александро-Калиново, Владимировки, Русина Яра, Новоэкономического, Николаевки, Ульяновки, Артема, Алексеевки, Новоторецкого, Котляровки и Александрополя ДНР.

Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, три бронемашины.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Комара, Богатыря, Отрадного, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Тягинки и Садового Херсонской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. За день до этого они освободили Романовку в ДНР, а ранее ВС России освободили Локню, Ступочки и Отрадное.