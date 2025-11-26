  • Новость часаУгрозу атаки беспилотников сняли в Чувашии
    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    Белорусская армия получила российские батареи зенитных комплексов «Тор-М2»
    Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной
    Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    Россия не смогла вернуть место в исполнительном совете ОЗХО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    8 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    4 комментария
    26 ноября 2025, 06:26 • Новости дня

    Марочко сообщил об окружении частей ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области, украинское командование безуспешно пытается деблокировать личный состав, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, часть подразделений ВСУ оказалась в оперативном окружении около сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что российские войска провели сосредоточенные удары и продвинулись вперед, что позволило заблокировать украинских военных.

    Марочко отметил, что командование ВСУ старается организовать деблокирование окруженных подразделений, регулярно осуществляя контратаки со стороны Новоплатоновки. Однако, как он пояснил, из-за сложной обстановки эти попытки остаются безуспешными.

    Согласно заявлению эксперта, участок дороги от Новоплатоновки до Богуславки протяженностью четыре километра уже находится под огневым контролем российских сил, а с западной стороны отрезает отступление водная преграда – Оскольское водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Российские подразделения взяли под контроль Боровскую Андреевку в Харьковской области. Бойцы ВСУ на Харьковском направлении запросили сдачу в плен из-за истощения.

    25 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине

    Ермак назвал предложенный США план из 28 пунктов по Украине неприемлемым

    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности принять план США из 28 пунктов, сославшись на «быструю смену обстоятельств и обстановки», сообщает Axios.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

    По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

    Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

    Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.

    Комментарии (15)
    25 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров

    Депутат Колесник: Британия не имеет права находиться за столом переговоров по Украине

    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Лондон призвал Москву к мирным переговорам по Украине, но сам не имеет права садиться за этот стол. Британия – одни из главных разжигателей украинского кризиса, а ее премьер Борис Джонсон сорвал стамбульский мирный трек, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по украинскому урегулированию.

    «Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.

    «Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.

    «Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

    При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.

    Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.

    Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».

    Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».

    Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.

    Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Иванополье в ДНР
    Российские войска освободили Иванополье в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Северска, Славянска и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 225 военнослужащих, шесть бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Варачино, Кучеровки Сумской области и Жадово Черниговской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Москалевкой, Плоским, Семеновкой и Хатним.

    При этом противник потерял более 130 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Петровки, Подолов Харьковской области и Дибровы ДНР.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин, в том числе польская бронемашина Oncilla, самоходная артиллерийская установка, боевая машина РСЗО «Град», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и девять станций РЭБ. Уничтожены семь складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения, теробороны и нацгвардии у Новопавловки, Тараново Днепропетровской области, Белицкого, Доброполья, Котлино, Родинского, Сергеевки, Суворово и Торского ДНР.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное. Были отражены девять атак 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

    В итоге уничтожены до 30 украинских военнослужащих и америкаснкий бронетранспортер М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 235 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 445 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе немецкая Marder, четыре бронетранспортера, включая три американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия западного производства и израильская радиолокационная станция RADA, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ под Александровкой, Великомихайловкой Днепропетровской области и Гуляйполем Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

    В минувшие выходные  они освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. А в конце прошлой недели освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 08:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    Эксперт Юрченко заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    Эксперт заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери и не смогут долго удерживать город Гуляйполе в Запорожской области, к которому уже подходит армия России, заявил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    По его словам, оборона Гуляйполя станет крайне сложной задачей для вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Юрченко добавил, что российская армия уже подошла к городу, а его удержание обернется серьезными потерями для украинских военных.

    Эксперт отметил, что в Гуляйполе почти не вкладывались средства в инфраструктуру с 2014 года, большая часть города состоит из одноэтажных домов. Особое затруднение для ВСУ создает река Гайчур: «оставляя передний край города им придется ее преодолевать», – отметил он. Эксперт добавил, что по сравнению с Мариуполем, где была развитая промышленность и подземные сооружения, у Гуляйполя таких преимуществ нет, а уличные бои в малоэтажной застройке будут особенно тяжелыми.

    Юрченко также указал на дополнительные сложности отступления для украинских военных, так как в городе работают заградотряды, затрудняющие отход частей ВСУ. Он подчеркнул – проще всего украинской стороне будет сдать населенный пункт, иначе потери будут «просто несоизмеримые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Взятие Яблокова обеспечило продвижение войск России к Гуляйполю.

    Вооруженные силы Украины ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    День траура объявлен в Неклиновском районе Ростовской области после атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен день траура в связи с гибелью людей в результате атаки вооруженных сил Украины, сообщил глава района Василий Даниленко.

    «В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», – сообщил Даниленко в Telegram.

    В день траура в учреждениях района приспустят государственные флаги, также отменят все ранее запланированные развлекательные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в ночь на вторник. В результате атаки три человека погибли, еще девять получили ранения. В Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атак дронов.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 02:41 • Новости дня
    БПЛА атаковали Новороссийск
    БПЛА атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Власти города напомнили о запрете на публикацию фото и видео работы защитных систем и ведомственных служб в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска. Повреждения получила административная постройка на терминале. Один мирный житель Новороссийска пострадал при падении беспилотника на жилой дом.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории под контролем
    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории под контролем
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Лавров: ООН и Красный Крест ушли «под корягу»

    Лавров отметил уход представителей ООН и Красного Креста от обсуждения Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский министр иностранных дел указал, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» заявил, что представители ООН и Красного Креста не идут на обсуждение с Москвой вопросов по Украине, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Как только предлагаем им это, они тут же все уходят (как у нас говорится) «под корягу».

    Он пояснил, что Москва готова выслушать претензии и фактические материалы со стороны международных структур и предложила обсудить их напрямую. Однако представители ООН и Красного Креста, по словам министра, не проявили желания к открытому разговору.

    Лавров также обратил внимание на работу западной пропаганды и регулярное появление русофобских публикаций, уточнив, что у российских властей всегда есть готовая позиция по подобным случаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине назван одним из крупнейших мировых конфликтов наряду с ситуациями в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, по которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    США призвали страны, особенно европейские, прекратить закупки энергоресурсов у России, ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний, но не добились результата и готовы усилить давление на Москву.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 05:43 • Новости дня
    Глава Чувашии Николаев сообщил об эвакуации населения из-за атаки БПЛА
    Глава Чувашии Николаев сообщил об эвакуации населения из-за атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Чувашии произошла атака украинских дронов, поводится эвакуация населения, сообщил глава республики Олег Николаев.

    «В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан поводится эвакуация населения», – сообщил Николаев в Telegram.

    По его словам, благодаря быстрым и профессиональным действиям экстренных служб удалось избежать жертв среди населения. Подчеркивается важность спокойствия и доверия только проверенной информации. Жителям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и не публиковать фото- и видеоматериалы, связанные с появлением БПЛА и работой ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на выполнение рейсов в аэропорту Чебоксар. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Новороссийске.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночью на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу.

    Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА дальнего действия.

    В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 419 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 697 беспилотников, 638 ЗРК, 26 247 танков и других бронемашин, 1 620 боевых машин РСЗО, 31 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 635 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России также поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

    сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    Ликвидированный у Волчанска командир взвода БПЛА воевал в ВСУ с 2022 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска ликвидирован командир взвода беспилотников батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич, принимавший участие в боевых действиях с 2022 года, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир взвода беспилотных летательных аппаратов батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич был ликвидирован в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС.

    Как сообщил собеседник агентства, «на волчанском направлении в результате удара по одному из пунктов управления 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ликвидирован командир взвода БПЛА старший лейтенант Отич Павел Владимирович 1995 года рождения из Конотопа Сумской области. Добровольно воевал в составе 57-й бригады с 2022 года».

    По информации российских силовых структур, 34-й батальон «Волкодавы» в основном состоит из наемников, принимавших участие в боевых действиях на Украине.

    Ранее сообщалось, что офицеры 57-й бригады срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча, переносят командные пункты на безопасное расстояние, а положение украинских военных в Харьковской области оценивается как крайне сложное. В частности, военные 57-й бригады отступают, а некоторые сдаются в плен и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы спастись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    Минобороны отметило значительные потери вооруженных сил Украины под Волчанском и Северском.

    Военный аналитик указал на укрепление позиций армии России в районе Волчанска.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    Комментарии (0)
    День траура объявлен в Неклиновском районе Ростовской области после атаки ВСУ
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном
    Адвокат спрогнозировал волну дел против пенсионеров из-за схем с жильем
    Матвиенко призвала рожать детей сразу после 18 лет
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Психотерапевт: Отсроченная жизнь – главный враг живущих будущим людей

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации