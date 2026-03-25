Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО
Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила в Пхеньяне цветы к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в благодарность за содействие в спецоперации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Делегация Белоруссии почтила память героев у монумента «Освобождение», передает ТАСС.
В торжественной церемонии принял участие и глава КНДР Ким Чен Ын. Пресс-служба белорусского лидера отметила: «Букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России – в знак благодарности за помощь в СВО».
Москва и Пхеньян с 2024 года развивают сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.
Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении районов Курской области от украинских формирований. Владимир Путин и Валерий Герасимов высоко оценили мужество и роль бойцов КНДР в обороне российского региона.
Ранее президент Владимир Путин возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне в ходе своего визита.
Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал установку памятника северокорейским бойцам на территории России.