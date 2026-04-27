Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?5 комментариев
Комбата 425-го полка ВСУ обвинили в масштабной коррупции
Командир батальона 425-го полка беспилотных систем ВСУ оказался в центре скандала из-за незаконных выплат и фиктивных закупок дорогостоящих дронов, сказал источник в российских силовых структурах.
Украинские военнослужащие обвинили командира одного из батальонов 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерия Поварова в масштабной коррупции, сказал собеседник РИА «Новости».
Речь идет о махинациях с выплатами личному составу и фиктивных закупках беспилотников.
«Командир 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерий Поваров обвиняется украинскими националистами из штурмовых подразделений в построении коррупционной системы, основанной на незаконных выплатах личному составу, а также фиктивной закупке дорогостоящих БПЛА», – сообщили силовики.
Согласно отчетным документам, операторы батальона якобы выполняют боевые задачи в Сумской области, где регулярно теряют дроны. Однако в реальности военнослужащие проживают в элитных районах Киева и Одессы, а дорогостоящие беспилотники существуют исключительно на бумаге.
Напомним, подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ понесли потери в Сумской области.