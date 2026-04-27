Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко рассказал, что подразделения ВСУ начали применять замаскированные наземные платформы-камикадзе, оснащённые танковыми минами, в районе линии фронта, передает ТАСС.

По его словам, новые тактические приёмы противника фиксируются в непосредственной близости от позиций российских войск, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее.

Марочко пояснил, что управление и питание платформ осуществляется по обычному кабелю, что делает их малозаметными для электронных средств обнаружения и удешевляет конструкцию.

Эксперт также добавил, что Киев активно применял тактику так называемых «мясных штурмов», понеся значительные потери. Украинское командование при этом широко использовало огневую поддержку наступающих войск, в том числе реактивную артиллерию и ударные дроны, чтобы обеспечить продвижение.

Ранее Марочко сообщал, что потери ВСУ за последнюю неделю в зоне спецоперации, включая иностранных наёмников, превысили 8,2 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли бойцы российской группировки войск «Центр».

