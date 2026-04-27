Серия взрывов повредила портовую инфраструктуру Одессы

Tекст: Ольга Иванова

В ночь на понедельник в Одессе произошла серия взрывов. В результате инцидента пострадала портовая инфраструктура на юге страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовало министерство развития общин и территорий.

Представители Администрации портов уточнили детали происшествия. Выяснилось, что повреждения получил энергетический объект грузового терминала. После этого на территории начался пожар.

Точные масштабы нанесенного ущерба и последствия возгорания чиновники пока не раскрывают.

На территории портов возникли сильные пожары.

Энергетическая инфраструктура региона также пострадала из-за серии взрывов.