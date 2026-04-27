  Стрелок на ужине с Трампом назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей»
    Центробанк пошел на компромисс с инфляцией
    Стрелок на ужине с Трампом критиковал Белый дом за отказ помогать Украине
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    Трамп предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана
    Глава МИД Ирана прибыл в Петербург для встречи с Путиным
    В Берлине допустили запрет на российскую символику 8-9 мая
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    27 апреля 2026, 09:49 • Новости дня

    Серия взрывов повредила портовую инфраструктуру Одессы

    Tекст: Ольга Иванова

    Ночные удары привели к серьезным разрушениям важного энергетического объекта на территории морского грузового терминала в Одессе.

    В ночь на понедельник в Одессе произошла серия взрывов. В результате инцидента пострадала портовая инфраструктура на юге страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовало министерство развития общин и территорий.

    Представители Администрации портов уточнили детали происшествия. Выяснилось, что повреждения получил энергетический объект грузового терминала. После этого на территории начался пожар.

    Точные масштабы нанесенного ущерба и последствия возгорания чиновники пока не раскрывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, припортовые объекты и складские помещения в Одесской области получили существенный урон в результате ночных ударов.

    На территории портов возникли сильные пожары.

    Энергетическая инфраструктура региона также пострадала из-за серии взрывов.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    @ Oleg V. Belyakov/airliners.net/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Ранее была обнародована видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов дронов – украинских SkyFall P1-Sun и американских Merops AS-3 Surveyor.

    Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Гераням».

    P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет ряд преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими легкие самолеты и даже вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    26 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

    По словам Лаврова, «Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», передает РИА «Новости».

    Министр также выразил мнение, что заявления Зеленского о защите Европы не принесут положительных результатов. Он отметил, что Зеленский открыто говорит о наличии самой крупной армии в Европе, но, по мнению Лаврова, подобные амбиции могут плохо закончиться.

    Лавров обратил внимание, что киевский режим требует от Евросоюза немедленно назвать дату вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что речь идет о государстве, возглавляемом, по его словам, нацистским режимом, который полностью запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    27 апреля 2026, 08:06 • Новости дня
    ВСУ потеряли крупные силы под Воздвижевкой у Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Как сообщили в российских силовых структурах, речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал».

    Украинские войска понесли значительные потери в районе Воздвижевки у Гуляйполя, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, особенно пострадали бойцы 210-го отдельного штурмового полка и подразделения полка «Шквал».

    «В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полк. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», – заявили представители силовых структур.

    По данным источника агентства, удары по украинским позициям наносят корректируемыми авиационными бомбами ФАБ и беспилотниками-камикадзе «Герань». Ранее сообщалось, что из-за больших потерь украинское командование было вынуждено отвести часть личного состава полка «Шквал» на вторую линию обороны в районе Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали командный пункт 210-го полка ВСУ в Запорожской области. Ранее данное подразделение потеряло боеспособность из-за массированных ударов авиабомбами. Пророссийское подполье сообщило о гибели множества бойцов украинского батальона «Шквал» под Гуляйполем.

    27 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава отдела ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг отстранен от службы из-за снятого скрытой камерой видео с его рассказом о масштабном хищении американских средств на Украине, сообщает телеканал Newsmax.

    Пентагон отправил в административный отпуск высокопоставленного военного чиновника после публикации компрометирующей записи, передают «Вести» со ссылкой на телеканал Newsmax.

    Эндрю Хагг, отвечавший за химическую и ядерную безопасность, стал фигурантом расследования, которое может завершиться уголовным преследованием.

    Поводом для разбирательства послужило видео, опубликованное организацией Citizen Journalism Foundation. На кадрах, снятых скрытой камерой, Хагг откровенно беседует с журналисткой под прикрытием. Он раскрыл детали масштабных коррупционных схем, связанных с выделением американских средств Украине.

    «Они крали наши деньги… Покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов… Если они могут обогатиться и уехать жить в Дубай – это для них лучше. Да, им наплевать на людей… Когда я был там, они украли миллион долларов за один день. Это было первое, что я увидел – украли миллион баксов», – признался Хагг в ходе разговора.

    Помимо ситуации на Украине, чиновник разгласил секретные сведения о других чувствительных вопросах. В их числе: управление ядерными силами США, ответственность Вашингтона за удар по школе в иранском Минабе и наличие у Америки запрещенных боевых отравляющих веществ. Представители военного ведомства подтвердили факт временного отстранения ученого до завершения дополнительного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские аудиторы выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о масштабном воровстве западных средств на Украине.

    Инвестор Дэвид Сакс обвинил американские неправительственные организации в хищениях под прикрытием украинского конфликта.

    26 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков: Киеву нужно набраться воли и принять решения для выхода на договоренности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия неоднократно подчеркивала, что Киеву необходимо проявить волю и принять решения для достижения договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил: «Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины.

    26 апреля 2026, 16:51 • Новости дня
    Почти 60 тыс. жителей Киевской области остались без света

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почти 60 тыс. потребителей в Киевской области Украины остаются без электричества из-за сильной непогоды, сообщила областная военная администрация.

    В администрации заявили: «Сильный град, дождь и порывы ветра привели к массовым отключениям электроэнергии в области. В настоящее время почти 60 тыс. потребителей остаются без света. Из-за стихии были повреждены 80 линий среднего напряжения», передает ТАСС.

    Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение пострадавших районов.

    Ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил о введении экстренных отключений электричества в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.

    26 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Белоусов наградил военных КНДР за отвагу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян отметил государственными наградами бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм.

    Руководитель Министерства обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, отличившимся при выполнении задач в Курской области, передает РИА «Новости».

    «По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге», – заявил министр обороны России на торжественной церемонии.

    Белоусов подчеркнул, что награждаемые являются элитой вооруженных сил КНДР. Он отметил, что корейские воины всегда отличались мужеством и готовностью защищать суверенитет государства. По словам министра, за каждой наградой стоит тяжелый ратный труд, самоотверженность и готовность рисковать жизнью ради боевых товарищей.

    Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль поблагодарил российскую сторону за высокую оценку заслуг корейских военных. Солдаты КНДР были направлены в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, в 2025 году лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить в РФ саперов и строителей для разминирования и восстановления инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Накануне спикер парламента поблагодарил корейский народ за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.

    Месяцем ранее белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко по просьбе Владимира Путина возложила цветы к монументу «Освобождение» в знак признательности за помощь в спецоперации.

    26 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Российский морпех выявил укрепленную позицию ВСУ и ликвидировал двоих боевиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский боец с позывным «Балли» вел наблюдение за позицией ВСУ практически в десяти метрах от нее, а после в одиночку ликвидировал двух боевиков, сообщил командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным «Барс».

    «Барс» рассказал, что российский морской пехотинец с позывным «Балли» провел разведку практически в 10 метрах от позиции Вооруженных сил Украины и ликвидировал двух бойцов противника, передает РИА «Новости».

    По словам комбата, действия «Балли» позволили выявить ранее неизвестную укреплённую позицию ВСУ на добропольском направлении. Командир отметил: «Позиция была серьёзная, и мы даже не знали о её существовании. »Балли« подполз к ней, около двух суток добирался, в итоге оказался буквально в десяти метрах».

    Боец в течение длительного времени вел наблюдение за противником, изучив поведение бойцов ВСУ, их распорядок, периоды отдыха и активности. Как уточнил комбат, морпех оставался незамеченным рядом с их блиндажом.

    В подходящий момент российский военнослужащий ликвидировал двух бойцов противника и вышел на связь. Благодаря этой операции удалось не только нанести урон противнику, но и получить важную информацию о его укреплениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех с позывным «Алтай» шесть дней в одиночку вел разведку у позиций украинских военных на добропольском направлении. Военнослужащий морской пехоты с позывным «Охало» захватил вражеский дзот на этом же участке фронта. Боец группировки войск «Восток» в одиночку уничтожил пятерых солдат ВСУ в Запорожской области.

    26 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1200 военнослужащих за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения продолжили наступление на различных направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ряде областей, сообщает Минобороны России.

    Вооружённые силы России продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в MAX. В Сумской области подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение силам ВСУ и теробороны в районах Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки. В Харьковской области уничтожены живая сила и техника нескольких украинских бригад, потери противника – более 195 военных, 12 автомобилей, станция РЭБ и 14 складов.

    Группировка «Запад» продвинулась по переднему краю, атаковав формирования ВСУ и теробороны под Татьяновкой, Красным Лиманом, Маяками, Ильичовкой, а также в ряде населённых пунктов Харьковской области. Потери ВСУ достигли 210 военнослужащих, две бронированные машины американского производства, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, уничтожены два склада боеприпасов.

    «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах Константиновки, Новоселовки, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военных, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и пять орудий. Уничтожено пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

    В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях подразделения группировки «Центр» нанесли удары по десяти украинским бригадам и штурмовому полку, уничтожив до 295 военных, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поражая украинские подразделения под Коломийцами, Маломихайловкой, Гавриловкой (Днепропетровская область) и рядом населённых пунктов Запорожской области. Потери Украины составили до 290 военных, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группы «Днепр» нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 50 военных, две бронированные машины, 19 автомобилей, орудие и три станции РЭБ.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по объектам хранения и запуска дронов, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

    Средствами ПВО России были сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 530 беспилотников самолетного типа. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 051 танк и бронированная машина, 1 709 реактивных систем залпового огня, 34 618 артиллерийских орудий и минометов, а также 60 208 единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Север» продвинулись на отдельных участках фронта до 650 метров. Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Бойцы группировки «Центр» освободили село Гришино в Донецкой народной республике.

    26 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Сильный ветер оставил без света 24 села на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильный ветер оставил без света более 10 тыс. абонентов в Ровненской области на западе Украины, сообщил глава Ровненской обладминистрации Александр Коваль.

    Сильный ветер стал причиной отключения электроснабжения в 24 населенных пунктах Ровненской области, сообщает ТАСС. Коваль сообщил, что без света остаются свыше 10 тыс. абонентов. Наиболее серьезно пострадали Ровненский и Дубенский районы. По словам Коваля, причиной аварии стали повреждения линий электропередачи из--за неблагоприятных погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть города Ровно осталась без электричества в результате аварии. Во Львовской области пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры. Из-за сильной непогоды без электроснабжения оказались более 700 населенных пунктов Украины.

    26 апреля 2026, 15:38 • Новости дня
    В Румынии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обломки беспилотника были обнаружены в румынском уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, сообщило румынское оборонное ведомство.

    По данным министерства национальной обороны Румынии, фрагменты дрона нашли между населёнными пунктами Лункавица и Вэкэрень. Информация о находке поступила в воскресенье, однако кому принадлежал беспилотник, не уточняется, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве отметили: «Периметр был оцеплен сотрудниками министерства внутренних дел. Смешанная группа специалистов минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы». В настоящее время район находки остается под контролем служб безопасности.

    Начато официальное расследование произошедшего. Этим занимается прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

    Ранее сообщалось, что в Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    При освобождении Гришино использовали трофейную бронетехнику
    ВСУ потеряли крупные силы под запорожской Воздвижевкой
    Подозреваемый в стрельбе в Белом доме предупредил семью о сюрпризе
    В Финляндии отметили отток военнослужащих из армии
    Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине
    Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за сильного снегопада
    Умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    Центробанк пошел на компромисс с инфляцией

    Банк России опустил ключевую ставку на полпроцента – до 14,5% годовых. Хотя обсуждался вариант сохранить ставку на уровне 15% и не предпринимать никаких действий. Почему регулятор все-таки решился на восьмое подряд снижение ставки и что его все еще сдерживает от более решительных шагов? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

