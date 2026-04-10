В Одесской области повреждены порт и энергетическая инфраструктура
Портовая и энергетическая инфраструктура получила повреждения в Одесской области на юге Украины, сообщил глава администрации региона Олег Кипер.
Кипер сообщил, что портовая и энергетическая инфраструктура Одесской области пострадала в результате ночных событий, передает ТАСС. Он добавил, что повреждения привели к перебоям в электроснабжении региона.
Ранее ночью в регионе были слышны взрывы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта портовая и энергетическая инфраструктура Одесской области получила серьезные повреждения.
В январе из-за серии взрывов в регионе отключилось электричество.
В конце декабря на юге Украины пострадали объекты портов Южный и Черноморск.