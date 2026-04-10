В Одесской области повреждены порт и энергетическая инфраструктура

Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

Tекст: Ольга Иванова

Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

