В Киеве ввели экстренные отключения электричества по указанию «Укрэнерго»
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил о введении экстренных отключений электричества в Киеве.
В столице Украины введены экстренные отключения электричества, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России, владеет корпорация Meta*, признанная экстремистской).
По словам Коваленко, «в Киеве [введены] экстренные отключения», однако причины введения этих мер он не назвал.
В Telegram-канале холдинга «ДТЭК» уточняется, что решение о введении отключений принято по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго». В настоящий момент дополнительной информации о масштабах отключений и сроках их действия не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.
