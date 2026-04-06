В Киеве ввели экстренные отключения электричества по указанию «Укрэнерго»

Tекст: Ольга Иванова

В столице Украины введены экстренные отключения электричества, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России, владеет корпорация Meta*, признанная экстремистской).

По словам Коваленко, «в Киеве [введены] экстренные отключения», однако причины введения этих мер он не назвал.

В Telegram-канале холдинга «ДТЭК» уточняется, что решение о введении отключений принято по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго». В настоящий момент дополнительной информации о масштабах отключений и сроках их действия не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.