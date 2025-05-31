В Житомире на Украине мужчина бросил гранату в толпу

Tекст: Вера Басилая

В городе Житомир на Украине мужчина бросил гранату в толпу людей и скрылся с места происшествия, передает ТАСС. В результате взрыва ранения получили шестеро граждан в возрасте от 22 до 42 лет, все они были госпитализированы. Сейчас полиция проводит расследование, дополнительные детали пока не разглашаются.

Украинские силовики отмечают рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия с начала спецоперации. Только с февраля 2022 года полиция возбудила тысячи уголовных дел на эту тему. В МВД ранее сообщали, что у граждан на руках оказалось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия, поскольку в первые недели спецоперации власти раздавали боевое оружие всем желающим.

Кроме того, еще один инцидент произошел в Харькове: там задержали мужчину в военной форме, который стрелял из автомата на детской площадке. По данным телеканала ТСН, стрелявший, возможно, был под действием препаратов, и его поведение отличалось явной неадекватностью. Пострадавших в этом случае не оказалось, мужчина был задержан правоохранителями.

Ранее в центре Киева возле станции метро «Олимпийская» произошел взрыв автомобиля.

В центре Киева в одном из кафе взорвалась граната.

В результате взрыва неустановленного предмета у железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске один человек погиб, а трое получили ранения.