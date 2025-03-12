В результате взрыва у вокзала в Ивано-Франковске погиб один человек и пострадали трое

Tекст: Антон Антонов

«Произошел взрыв неустановленного предмета. Установлен один погибший и три раненых», – приводит слова Кушнирука РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, мужчина взорвал гранату вблизи железнодорожного вокзала.

Кроме того, Кушнирук отметил, что вскоре после этого инцидента произошел еще один взрыв в девятиэтажном жилом доме, начался пожар.

СМИ сообщали, что речь идет, по предварительным данным, о взрыве газа, передает ТАСС.

Кушнирук же сказал, что «в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома произошел взрыв неустановленного предмета с последующим горением на площади 400 кв. метров».

По его данным, в службу спасения поступило сообщение о взрыве на улице Привокзальной, 9. Пока спасатели работали у вокзала, прозвучал второй взрыв по адресу Привокзальная, 49.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве женщина с сумкой подошла к военным и устроила взрыв возле кафе, в результате чего погибли два человека и восемь получили ранения. У здания территориального центра комплектования в городе Каменец-Подольский на Украине произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Летом в кафе в центре Киева взорвалась граната.

Напомним, взрывы гранат на Украине стали проблемой еще до российской специальной военной операции и раздачи оружия, которую устроили украинские власти.