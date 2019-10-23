Из-за «игр» с гранатой в Киеве погибли двое мужчин и пострадала девушка

В результате взрыва гранаты в центре Киева погибли двое мужчин и пострадала девушка, сообщают СМИ.

По словам очевидцев, двое мужчин, один из которых прежде принимал участие в украинской «спецоперации» в Донбассе, сидели на ступеньках бара «Пророк» и «вертели в руках гранату, которая взорвалась», пишет «Страна.ua».

Сообщается, что оба получили «ранения несовместимые с жизнью». При этом осколочное ранение получила девушка, которая просто шла мимо.

Позднее стало известно, что в результате взрыва погиб «Виктор Дегтярев – отец четырех детей и ветеран с позывным «Сенсей» из охранного предприятия «Купол».

О личности второго погибшего информации нет. По предварительным данным, им стал охранник расположенного рядом заведения.

Напомним, за последние месяцы это уже не первый инцидент с гранатой на Украине, который приводит к гибели людей.

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