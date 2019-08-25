Ссора АТОшника-уголовника с сожительницей на Украине закончилась взрывом гранат

В результате взрыва двух гранат в Ивано-Франковске погибли два человека, сообщает украинская полиция.

Как сообщается на сайте ивано-франковской полиции, «участник боевых действий на востоке Украины» поссорился с сожительницей.

В ходе конфликта произошел взрыв двух гранат РГД-5.

Отмечается, что мужчина не раз «привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием».