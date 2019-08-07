Граната взорвалась в больнице в Одесской области, есть жертвы

В городе Раздельная в результате взрыва гранаты погибли сотрудница больницы и ее сожитель, сообщили в главке нацполиции в Одесской области Украины.

Как предполагает следствие, мужчина принес в больницу две гранаты. Сотрудница пищеблока одна находилась в отдельно стоящем здании. Мужчина зашел в помещение, закрыл дверь, после чего раздался взрыв, передает УНИАН.

В окно прибывшие правоохранители увидели чеки от двух гранат. «Возле обезображенных тел» обнаружили гранату РГД-5, которая не сработала, сообщает УНИАН. Взорвалась граната Ф-1.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

В начале июля в результате взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка в Днепропетровской области Украины пострадали шестеро детей.