Взрыв на детской площадке произошел в Днепропетровской области Украины

В результате взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка пострадали шестеро детей, сообщила украинская полиция.

Пострадали дети в возрасте от четырех до 16 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. Взрыв произошел вечером в понедельник, передает УНИАН.

Взорвался неизвестный предмет, с которым играли дети.

Полиция ведет расследование по уголовным статьям о незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами и об их небрежном хранении.