Стало известно о нападении женщины со взрывчаткой на украинских военных в Николаеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

На юге Украины в городе Николаев произошел взрыв возле кафе, передает ТАСС. Как сообщает украинское издание «Страна», инцидент случился после того, как к группе военных подошла женщина с сумкой.

В результате взрыва погибли два человека: сама женщина и один из военных, находившихся на месте происшествия. Восемь человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Украинская полиция ранее подтвердила гибель двух человек и ранения восьми, но не раскрыла детали инцидента. Видео, опубликованное «Страной», показывает момент, когда женщина приближается к военным перед взрывом. По словам очевидцев, она могла нести взрывное устройство в своей сумке.

Кроме того, в пятницу в Николаеве произошел еще один взрыв. В районе вокзала 41-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб. Обстоятельства этого инцидента также остаются под следствием полиции, и пока неизвестно, связан ли он с первым взрывом у кафе.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в Николаеве прозвучали взрывы.



