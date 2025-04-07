  • Новость часа«Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
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    Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Эксперт объяснил значение освобождения Басовки в Сумской области
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    Белоруссия пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию
    Трамп объяснил падение рынков необходимостью «лечебных» пошлин
    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
    Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    15 комментариев
    7 апреля 2025, 11:07 • Новости дня

    В центре Киева взорвался автомобиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Киева возле станции метро «Олимпийская» произошел взрыв автомобиля, сообщило украинское издание «Новости. LIVE».

    В центре Киева, возле станции метро «Олимпийская», произошел взрыв автомобиля, сообщает ТАСС. Инцидент был зафиксирован украинским изданием «Новости. LIVE», которое опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как над местом взрыва поднимается большой столп дыма.

    На данный момент власти Украины не предоставили никаких комментариев по поводу случившегося. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ведут работы по ликвидации последствий взрыва. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ивано-Франковске у железнодорожного вокзала произошел взрыв. Женщина в Николаеве с сумкой подошла к военным и устроила взрыв возле кафе, вследствие чего погибли два человека и восемь получили ранения. В центре Киева в августе 2024 года в кафе взорвалась граната.

    4 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

    Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 отказались поддержать продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине.

    Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

    Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

    Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

    Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.

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    4 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился в 18:49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 29 марта по 4 апреля ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    @ IMAGO/Vesa Moilanen

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Стубб заявил, что обсуждение вопроса возможной отправки западных военнослужащих на Украину стало символической дискуссией и отклонилось от курса, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что отправка наземных войск не является актуальной повесткой дня до достижения перемирия, отметив, что целью является перемирие, за которым последуют мирные соглашения и поддержание мира.

    По его словам, европейские сухопутные войска, насчитывающие от 20 тыс. до 60 тыс. военных, не имели бы большого значения в текущей ситуации.

    Президент Финляндии считает, что основная ответственность лежит на украинской армии, а важную роль в предоставлении гарантий безопасности должен играть Вашингтон.

    Стубб также выразил мнение, что единственной возможностью достижения долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    4 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории, заявил Владимир Зеленский.

    В контингент включат французские и британские войска, сказал Зеленский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    «Когда и в каком количестве не могу сказать, такие у нас договоренности», – заключил он.

    Ранее в офисе Зеленского сообщили о планах привлечь 10-12 стран к «коалиции желающих» стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

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    5 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»

    Министр финансов США Бессент обвинил Зеленского в «разрушении» сделки в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Владимира Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.

    По словам Бессента, Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая должна была стать «самой простой в мире», передает РИА «Новости».

    В интервью журналисту Такеру Карлсону Бессент резко высказался о поведении Зеленского, подчеркнув, что он «добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире».

    Министр отметил, что в день визита Зеленского все уже было подготовлено для подписания соглашения между США и Украиной о недрах. Однако, по его словам, перепалка, инициированная главой киевского режима, сорвала этот процесс.

    Ранее Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

    В Белом доме 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка, и американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, что привело к срыву сделки по ресурсам.

    По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

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    5 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о машинах с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За некоторое время до удара ВС России по месту совещания украинского командования и наемников в в ресторане в Кривом Роге рядом с ним скопилось свыше 10 автомобилей с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

    Вокруг криворожского ресторана «Магеллан» за несколько часов до удара российской ракеты собралось 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, сообщил блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

    В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

    Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники разносят информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам гражданских. Они обвиняют Россию в нарушении «правил ведения войны».

    «Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

    В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

    В то же время он сообщил, что в результате удара по месту скопления украинских военных есть жертвы среди мирных граждан.

    Напомним, в субботу российское Минобороны сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога. Министерство указывало, что удар наносился ракетой в фугасном снаряжении.

    По этой информации, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

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    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

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    5 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пять сел Белгородской области

    Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА на пять сел

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, украинские вооруженные силы атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области.

    В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района повреждены шесть частных домов. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован объект водоснабжения. Гладков уточнил, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа пострадали кровля дома и три автомобиля.

    В селе Байцуры Борисовского района атака дрона привела к перебоям в электроснабжении. Села Байцуры и Богун-Городок остались без света, аварийные службы начали ремонтные работы.

    Гладков добавил, что в селе Березовка в результате атаки дрона пострадали двое мужчин и 15-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в больницы области для оказания медицинской помощи.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

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    5 апреля 2025, 06:32 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ превратили правый берег Херсонской области в мертвую зону
    Сальдо: ВСУ превратили правый берег Херсонской области в мертвую зону
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона сделала из оккупированной правобережной части Херсонской области мертвую зону, заявил глава региона Владимир Сальдо.

    Правый берег области находится в упадке, сказал Сальдо, передает РИА «Новости».

    «Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает», – указал он.

    Из Херсона доходят мрачные новости, город стоит почти пустой, добавил губернатор.

    Оставшиеся жители живут в постоянном страхе перед террором со стороны украинских военных, заключил Сальдо.

    Ранее губернатор сообщал, что решение о восстановлении Каховской ГЭС отложено до завершения боевых действий.

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    5 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации из Суджи в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Священник Курской епархии Игорь Васюков сбил два дрона ВСУ из ружья-двустволки, защищая автомобиль с эвакуированными жителями Суджи, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).

    Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два вражеских дрона из ружья-двустволки, когда те преследовали его автомобиль, следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на сайте РПЦ. Это событие произошло во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

    По словам митрополита Курского и Рыльского Германа, ситуация в южных районах Курской области остается сложной, и въезд в эти районы запрещен.

    Тем не менее, небольшие группы волонтеров, сопровождаемые военными, продолжают эвакуацию жителей, доставляя воду и продовольствие. Иеромонах Мелетий и иерей Игорь Васюков вывезли 70 человек из Суджи и окрестностей в Курск для лечения и реабилитации. Митрополит Герман сообщил, что священники неоднократно подвергались атакам дронов, и отец Игорь успешно сбил два из них.

    Нападение дронов 18 марта привело к легкой контузии отца Игоря и осколочным ранениям в ногу иеромонаха Мелетия, который сейчас проходит реабилитацию. Отец Игорь продолжает служение. Протоиерей Евгений Шестопалов также пострадал при вывозе жителей из-за аварии на поврежденной дороге.

    Патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить отличившихся клириков к патриаршим наградам за отвагу и самоотверженность в сложных условиях.

    Ранее в Каширском районе Подмосковья 54-летний бывший полицейский сбил дрон из охотничьего ружья.

    Российский десантник ранее сбил украинский дрон броском автомата.

    Газета ВЗГЛЯД писала о священнике отце Алексее, который вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу.

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    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    6 апреля 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков

    Российская группировка «Запад» уничтожила 250 боевиков и 5 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что в течение суток российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских боевиков. Также были уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

    Бигма уточнил: «Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов». По его словам, расчеты ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

    Кроме того, в ходе боевых действий российские силы уничтожили танк Т-72, два автомобиля и роботизированную платформу. В результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия западного производства и десять минометных расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей. Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок.

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    4 апреля 2025, 20:18 • Новости дня
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой

    Франция оценила возможность инвестиций в возобновляемую энергетику в Чернобыле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство защиты окружающей среды Украины сообщило о визите французского спецуполномоченного и министра в Чернобыль для оценки потенциала возобновляемой энергетики.

    Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило о визите министра Светланы Гринчук и специального уполномоченного президента Франции Пьера Эльброна в Чернобыльскую зону отчуждения, передает «Лента.Ру» со ссылкой на ТАСС. Целью их поездки было изучение возможностей для инвестирования в возобновляемую энергетику на данной территории.

    В ходе визита обсуждались перспективы запуска совместных проектов по развитию «зеленой энергетики». Министерство напомнило, что в феврале 2025 года уже велись переговоры с французской стороной о возможном сотрудничестве, и французские компании провели предварительный анализ, отметив высокий потенциал этой зоны для проектов возобновляемой энергетики.

    Ранее МАГАТЭ сообщило, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. Глава агентства Рафаэль Гросси указал на ядерные риски после инцидента в Чернобыле.

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    4 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    В Раде признали невозможность запрета русского языка в школах Украины

    Депутат Рады: Украинские власти не могут напрямую запретить русский в школах из-за норм ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения, сообщил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

    Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак признал, что Украина не может ввести прямой запрет на русский язык в школах, сообщает ТАСС. Причина заключается в несоответствии такому запрету норм Европейского союза, в который стремится вступить Украина.

    Бабак подчеркнул, что запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств, включая русский, противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям стран ЕС. Это может быть расценено как дискриминация и осложнить процесс вступления Украины в Евросоюз.

    Несмотря на это, Бабак является одним из авторов нового законопроекта, целью которого является ограничение использования русского языка в учебных заведениях. Он отметил, что, в отличие от предыдущих попыток, новый законопроект позволит представителям национальных меньшинств использовать официальные языки Евросоюза наряду с украинским на территории образовательных учреждений, но не русский, поскольку он не является официальным языком ЕС.

    Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, а инициатором этого законопроекта стал депутат Максим Бужанский.

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