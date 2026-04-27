    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Комбата 425-го полка ВСУ обвинили в масштабной коррупции
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    27 апреля 2026, 07:01 • Новости дня

    Трамп поддержал идею переименовать ICE в NICE

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп высказался в пользу идеи переименовать службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE) страны с тем, чтобы сокращенно она называлась NICE.

    Президент США Дональд Трамп поддержал предложение о переименовании Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), передает РИА «Новости». Идея впервые появилась в сообщении одной из активисток, предложившей расшифровывать аббревиатуру как National Immigration and Customs Enforcement (NICE). В таком случае сотрудников ведомства в англоязычных СМИ называли бы NICE agents, что звучит как «хорошие агенты».

    «Отличная идея! Сделайте это», – написал Трамп на своей странице в Truth Social, комментируя инициативу. Он сделал репост поста активистки, тем самым публично выразив одобрение переименованию ведомства.

    На данный момент ICE находится в центре скандалов в США, связанных с проведением антимиграционных рейдов. Республиканцы обвиняют некоторые местные власти и полицию в саботаже усилий службы и подогреве напряжённости среди населения. На этом фоне исполняющий обязанности главы ICE Тодд Лайонс объявил о планах уйти в отставку в конце мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временный руководитель Иммиграционной и таможенной полиции США Тодд Лайонс решил уйти в отставку. Ранее президент США Дональд Трамп запретил сотрудникам ведомства вмешиваться в протесты. До этого американский лидер призвал начать массовые депортации нелегальных мигрантов из крупнейших городов страны.

    26 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне произошла стрельба, в результате чего Дональда Трампа и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали из зала, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, вечером в субботу в отеле Washington Hilton проходил званый ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – впервые за много лет с участием Трампа. Во время беседы Трампа с журналистом CBS Weijia Jiang, когда в зале находились тысячи гостей, из вестибюля донеслись громкие хлопки.

    «Я подумал, что это упал поднос», – позже прокомментировал Трамп. После первых выстрелов охрана немедленно эвакуировала вице-президента Джей Ди Вэнса, самого Трампа и других высокопоставленных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, министров и руководителей ведомств. Гости попадали на пол, многие прикрывались скатертями или прижимались к стенам, пока сотрудники Секретной службы перекрикивали толпу, требуя расчистить проход и выводя чиновников через столы.

    Несколько человек пострадали во время паники. Хармит Диллон, представитель Минюста, рассказала, что получила ушиб головы, когда агенты пробирались через ряды столов и стульев. Лишь спустя час после происшествия Трамп покинул гостиницу вместе с пресс-пулом и охраной.

    Позднее президент выступил с обращением к нации из Белого дома. «Это было очень неожиданно», – отметил он, поблагодарив сотрудников спецслужб за оперативную работу, а также раскритиковал систему безопасности отеля и напомнил о предыдущих инцидентах, когда его жизни угрожала опасность. Трамп заявил, что намерен вернуться на ужин, и пообещал, что мероприятие состоится вновь в течение месяца.

    Полиция задержала подозреваемого, которому предъявят обвинения в понедельник. Ужин корреспондентов в Washington Hilton проводится свыше 60 лет, однако, по словам очевидцев, в этом году система досмотра гостей была непоследовательной: кого-то просили выбросить предметы, других пропускали без тщательной проверки.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    26 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой

    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на на ужине с прессой

    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой
    @ Daniel Cole/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Президент США Дональд Трамп был срочно эвакуирован с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались громкие хлопки, сообщает РИА «Новости».

    Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, было внезапно прервано, а всех присутствующих попросили покинуть помещение.

    На сцену, где находился Трамп, оперативно вышли агенты Секретной службы с оружием.

    Сотрудники Секретной службы во время эвакуации предупредили журналистов о стрельбе, выкрикивая: «Стрельба!».

    Как сообщает корреспондент NBC Гарретт Хааке, отель полностью эвакуировали после сообщений о выстрелах, которые были слышны в помещении над местом проведения мероприятия.

    Телеканал CNN уточнил, что Секретная служба остановила вооруженного человека в здании, где находился Трамп.

    По словам корреспондента канала, стрелок находился не в той комнате, где шел прием, но был нейтрализован агентами.

    Ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в прямом эфире, что никто из участников мероприятия не пострадал. Все находившиеся в зале чувствуют себя нормально, а чиновников и гостей организованно вывели силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США вынес приговор Райану Руту по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году. Рут получил пожизненное тюремное заключение.

    После оглашения вердикта Рут попытался покончить с собой в зале суда во Флориде. Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Дональда Трампа ради членства Украины в НАТО.


    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    24 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что из-за решения Верховного суда правительству придется вернуть 159 млрд долларов, собранных с импортных пошлин.

    Президент США признал необходимость возврата 159 млрд долларов, собранных в виде импортных пошлин, после решения Верховного суда об их незаконности, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

    Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

    Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

    Верховный суд США признал введение импортных пошлин превышением полномочий американской администрации.

    После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.

    26 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Новое покушение на Дональда Трампа не станет резонансным. Скорее всего, рейтинг главы Белого дома слегка подрастет, но лишь за счет скромной мобилизации сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «В Дональда Трампа стреляют не в первый раз. Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», – сказал американист Борис Межуев.

    «Важно помнить, что тогда на Дональда Трампа действительно давили все возможные фигуры. Против него активно выступали ведущие СМИ страны, голливудские знаменитости, соцсети. Сегодня такого нет. За ошибки в Иране главу Белого дома корят будто бы даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша – младшего», – отмечает он.

    «То есть ощущение тотальности противостояния Трампа с либералами исчезло. Соответственно, преподнести произошедшее населению как результат разжигания ненависти со стороны демократов по отношению к президенту вряд ли получится. Кого-то такой логический конструкт и убедит отказаться от поддержки оппонентов республиканцев, но это незначительные величины», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом и для сторонников Трампа это покушение не станет фактором безусловной мобилизации. Конечно, оно сумеет замедлить падение рейтинга президента. Может быть, даже позволит нарастить его на несколько пунктов. Но новых сторонников это точно не принесет. То есть ситуация накануне парламентских выборов останется неизменной», – рассуждает эксперт.

    «Но, думаю, последствия покушения окажутся чувствительными для взаимоотношений между членами администрации Трампа. В Сеть утекло видео, на котором охрана сначала спасает вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом берется за президента. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, такой порядок был продиктован возрастной разницей политиков», – полагает он.

    «Однако Дональд Трамп очень не любит, когда в общественном пространстве его кто-либо выставляет относительно слабым персонажем. То есть между ним и Вэнсом на фоне произошедшего могут начаться какие-либо разногласия, что осложнит работу Белого дома», – заключил Межуев.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    26 апреля 2026, 11:40 • Новости дня
    Опубликовано видео эвакуации Трампа из-за стрельбы в Вашингтоне
    Опубликовано видео эвакуации Трампа из-за стрельбы в Вашингтоне
    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме опубликованы в Сети.

    Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. На видео видно, как сотрудники Секретной службы США быстро уводят Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт со сцены после начала стрельбы, передает Life.

    Видео разместила в канале в Max газета ВЗГЛЯД.

    Сам Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал несколько фотографий, на которых, по его словам, запечатлен подозреваемый в нападении. На снимках мужчина лежит на полу без одежды на верхней части тела, с руками, закованными за спиной, передает ТАСС.

    Также Трамп поделился видеозаписью с камер наблюдения, на которой, по его словам, заснят момент инцидента. На кадрах видно, как вооруженный мужчина пытается прорваться через контрольно-пропускной пункт и получает ответный огонь от охраны.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    25 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.

    Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.

    По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.

    «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.

    Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.

    26 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Посол Украины в США показала фото под столом во время покушения на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина была участником торжественного ужина в отеле Washington Hilton, во время которого началась стрельба. Она опубликовала фото на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в РФ) фотографию, сделанную под столом во время покушения на Дональда Трампа, сообщает Lenta.ru. Инцидент произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, когда на мероприятии раздались выстрелы.

    Стефанишина сообщила: «Попытка покушения на президента США Дональда Трампа. С президентом и первой леди все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату».

    По словам очевидцев, сразу после первых выстрелов охрана накрыла Трампа своими телами. Из зала были срочно эвакуированы Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Позднее Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором поблагодарил сотрудников Секретной службы и правоохранителей за профессионализм, отметив их быстрые и храбрые действия. Стрелком оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, его задержали на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Секретная служба экстренно эвакуировала Дональда Трампа с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы. В сентябре агент Секретной службы открыл огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба политика. Летом во время предвыборного митинга в Пенсильвании пуля задела правое ухо кандидата в президенты.

    24 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе президента США скрывать жесткие намерения за риторикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США предпочитает действовать прямолинейно и не прячет жесткие политические намерения за сложными словесными конструкциями, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время встречи с представителями отечественных некоммерческих организаций оценил подход американского лидера к политике, передает ТАСС. Отсутствие попыток увести собеседника в сторону сильно облегчает понимание происходящего.

    «С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто», – обратил внимание Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил мнение политологов о честности Дональда Трампа.

    «Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», – сказал Лавров.

    Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров охарактеризовал Трампа сильным человеком.

    26 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Уровень политического насилия и раскола в США зашкаливает. В преддверии парламентских выборов он будет продолжать расти, поэтому в будущем мы увидим немало покушений на ведущих лиц американского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение.

    «Перед нами уже четвертое покушение на Дональда Трампа. Соответственно, медийный и политический эффект размывается сам по себе в силу частотности этого события. То есть рейтинги президента от обвала таким способом не спасти. Ситуация во много критическая: уровень поддержки уже снизился до 33%», – сказал американист Малек Дудаков.

    «И такой результат установился, в частности, из-за войны в Иране, которую большинство общества не поддерживает. Параллельно с этим обостряются экономические проблемы, например, из-за энергокризиса. В общем, вопросов у населения к Белому дому предостаточно, и перебить их образом героя под давлением – не выйдет», – считает он.

    «Кстати, сейчас многие американцы всерьез говорят о том, что первое покушение в Пенсильвании в 2024 году могло быть подстроено. Думаю, что некоторые пользователи Сети, а может, и журналисты, попытаются вновь представить произошедшее как «постановку» со стороны Вашингтона. То есть вполне вероятно, что ситуация еще и сыграет во вред Трампу», – рассуждает собеседник.

    «Тем не менее мы можем сказать, что обстановка в Штатах накалена до предела. Взлет политического насилия будет и дальше захлестывать страну, особенно в преддверии парламентских выборов. Другое дело, что поставить их «на службу рейтингу» Белому дому вряд ли удастся», – заключил Дудаков.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    24 апреля 2026, 19:08 • Новости дня
    CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с представителями иранской стороны, сообщили СМИ.

    Корреспондент CNN Алайна Трин из пула Белого дома со ссылкой на источники в американской администрации уточнила, что «Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи… Вице-президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад, поскольку Тегеран не предоставил четкого ответа по участию в переговорах до истечения срока перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Президент США предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.

    26 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Трамп назвал покушения признаком своей исторической значимости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Как пишет The Washington Post, инцидент со стрельбой произошел в отеле Washington Hilton, где глава государства и члены кабинета министров присутствовали на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «Я изучал покушения и должен вам сказать, что самые влиятельные люди, люди, которые делают больше всего... именно за ними и охотятся», – сказал Трамп журналистам в Белом доме вскоре после задержания подозреваемого в стрельбе. Он добавил, что ему неприятно это говорить, но он польщен таким вниманием, поскольку сделал очень многое.

    Политик упомянул Авраама Линкольна, но не стал вспоминать Рональда Рейгана, который был ранен в результате стрельбы возле того же отеля в 1981 году. Трамп отметил, что старается не зацикливаться на профессиональных рисках президентства, хотя и признает эту работу одной из самых опасных.

    Американский лидер пошутил, что, возможно, не стал бы баллотироваться, если бы знал о таких рисках. Однако он твердо дал понять, что не позволит угрозам изменить его жизнь или жизнь других людей. Трамп выразил желание перенести прерванный ужин на другой день в течение 30 суток, подчеркнув нежелание уступать преступникам.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    26 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Лидеры ЕС осудили стрельбу на мероприятии с участием Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры выступили против политического насилия после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома и срочной эвакуации американского лидера Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «насилию не место в политике никогда», и выразила облегчение, что никто из гостей не пострадал.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал происходящее «тревожным», поблагодарив силы правопорядка за оперативные действия. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что подобные нападения несовместимы с демократией, особенно на мероприятии, посвященном свободе прессы.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер был «потрясен» событиями в Вашингтоне и осудил любые атаки на демократические институты и свободу прессы. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что «насилие – не выход», а председатель правительства Италии Джорджа Мелони выразила «полную солидарность» с Трампом и участниками встречи, заметив, что «политическая ненависть не должна находить места в демократиях».

    Трамп после эвакуации хотел продолжить мероприятие, но был вынужден отказаться из соображений безопасности. Он отметил: «Мы очень хотели продолжить, но не позволим этим больным людям менять ткань нашей жизни».

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Американист Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД о политических последствиях стрельбы в отеле с Трампом.

    27 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Трамп признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CBS, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, он хотел увидеть, что происходит, и поэтому не сразу покинул помещение, несмотря на рекомендации сотрудников секретной службы.

    «Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», – заявил Трамп. Он отметил, что его решение затруднило действия охраны и, вероятно, замедлило их работу.

    Американский лидер уточнил, что был окружен профессионалами, но своим поступком заставил их действовать чуть медленнее.

    Трамп сообщил, что после инцидента он и члены его кабинета находятся в безопасности, а нападавший задержан. Власти опознали подозреваемого как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне некоторые гости забирали бутылки с вином со столов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме были опубликованы в Сети.

    27 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    WP: Белый дом сэкономил на безопасности приема с участием Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация США не обеспечила максимальный уровень безопасности на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, где произошла стрельба, на этом приеме присутствовал президент страны Дональд Трамп, сообщили источники.

    Обычно мероприятия с участием главы государства и членов его кабинета относятся к категории событий особого значения, им присваивается соответствующий уровень защиты, передает ТАСС со ссылкой Washington Post.

    Однако приему в гостинице «не был присвоен статус, который позволил бы задействовать федеральные ресурсы в полном объеме».

    По словам источников, организаторы обеспечили более низкий уровень безопасности, чем на других мероприятиях с участием чиновников высокого ранга. Это фактически поставило страну в необычайно уязвимое положение.

    Помимо президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, на приеме присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, шеф Пентагона Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Пател и другие представители американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Секретной службы экстренно эвакуировали Трампа с ужина ассоциации корреспондентов из-за стрельбы. Вооруженный злоумышленник планировал покушение на высокопоставленных чиновников американской администрации. Сам президент США назвал регулярные нападения доказательством своей исторической значимости.

    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров
    Ликвидирована офицер бригады ВСУ «Эдельвейс» Виктория Боброва
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии
    Депздрав Москвы предупредил о притворяющихся сотрудниками поликлиники мошенниках

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

