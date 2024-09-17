Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?5 комментариев
Трамп назвал число выстрелов в ходе совершенного на него покушения
CNN: Трамп рассказал подробности совершенного на него покушения
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал детали покушения, совершенного на него в воскресенье.
По словам Трампа, воскресным утром он играл в гольф с друзьями, когда вдруг раздались выстрелы, передает CNN.
«Я играл в гольф с некоторыми из моих друзей, это было воскресным утром, и было очень мирно, очень прекрасная погода. И вдруг мы услышали выстрелы в воздух, и я думаю, что, вероятно, четыре или пять», – сообщил политик.
Он рассказал, что выстрелы, которые они услышали, совершил агент Секретной службы, увидевший торчащий из кустов ствол ружья. По словам Трампа, злоумышленника удалось задержать благодаря женщине, которая увидела выбегающего из кустов подозреваемого и сфотографировала его автомобиль. Политик отметил, что «Секретная служба проделала отличную работу». Он также похвалил свидетельницу, сфотографировавшую машину стрелка.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.