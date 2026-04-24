    Морская блокада США медленно задушит Иран
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 22:52 • Новости дня

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Прямые переговоры между представителями Вашингтона и Тегерана могут пройти 27 апреля в Исламабаде, заявил корреспондент американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

    «Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», – приводит слова Равида ТАСС.

    Корреспондент Axios заявил, что накануне вероятной встречи руководитель иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи обсудит возобновление диалога с властями Пакистана. Источники уточнили, что окончательное решение о проведении трехстороннего саммита примут по итогам этих предварительных бесед.

    В ближайшие дни у министра иностранных дел Ирана также запланированы официальные рабочие визиты в Оман и Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник сообщил о возможном прорыве в подготовке переговоров. США направили спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для контактов с иранской стороной.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    23 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица

    NYT: При атаке на свою резиденцию Хаменеи получил ожоги лица

    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара Израиля по своей резиденции в Тегеране 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

    По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.

    С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.

    Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.

    Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

    Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    22 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    Tекст: Мария Иванова

    Инцидент с перехватом подозрительного судна заставил Вашингтон заподозрить Пекин в тайных поставках летального оружия Тегерану на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

    «Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

    Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

    Президент США пригрозил Пекину дополнительными пошлинами за военную помощь Тегерану.

    Американские СМИ сообщали о подготовке поставок китайских систем противовоздушной обороны для Ирана.

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    22 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что на первом раунде переговоров в Исламабаде американская сторона выдвинула требование о предоставлении США участия в управлении Ормузским проливом. Среди других требований была передача Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Дипломат отметил, что эти пункты вызвали значительные разногласия, передает ТАСС.

    «В отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», – заявил Хосейниан.

    Дипломат добавил, что, несмотря на определенные позитивные моменты на переговорах, позиции сторон по ключевым вопросам остались далеки друг от друга. Вопрос об участии иранской делегации в новом раунде переговоров с американской стороной пока рассматривается. Время и место следующей встречи будут определены в зависимости от действий США и степени их приверженности условиям прекращения огня.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения из-за разногласий по Ормузскому проливу.

    Президент США продлил режим прекращения огня и морскую блокаду исламской республики.

    Американская делегация отложила свой визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    22 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает

    Эксперты прокомментировали заявления США и Ирана после срыва переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    После провала второго раунда переговоров и отказа Ирана от диалога, ситуация для администрации США зашла в тупик, поэтому Белому дому приходится сохранять давление, не переходя к масштабной военной операции, заявили эксперты.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном не состоялся, потому что Тегеран отказался от возобновления диалога без отмены блокады, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Выглядит так, что Трампу придётся снова демонстрировать силу. Сделать это вполне возможно, колебания же связаны с тем, что принципиально другого результата от следующей волны налётов не случится, большая операция с высадкой – очень рискованно, а если после снова придётся возвращаться к переговорам на тех же условиях, это будет в пользу Ирана, а не США», – пишет Лукьянов в Telegram-канале.

    По его словам, в случае возврата к переговорам на прежних условиях это будет рассматриваться как уступка Ирану, а отмена блокады равносильна выполнению требований Тегерана.

    «Ситуация цугцванга Трампа раздражает, как он выйдет из положения – пока гадаем. Иран к умеет играть на нервах, правда, не всегда на них выигрывает», – заявил политолог.

    Как отмечает ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков в Telegram-канале, заявления Трампа по итогам срыва переговоров подтверждают стратегию сохранения блокады без эскалации военных действий. По мнению эксперта, президент США перекладывает ответственность за возможный срыв диалога на Тегеран и Исламабад, одновременно проверяя реакцию иранских властей: «что дальше делать будете?» При этом Иран, пусть и считается победившей стороной, продолжает нести издержки от американских бомбардировок.

    Политолог Тимофей Бордачев отмечает в Telegram-канале, что Иран продолжит действовать исходя из собственных интересов, а не логики Вашингтона. Переговорная позиция Тегерана, по словам эксперта, останется жёсткой, а после паузы и демонстрации независимости иранская сторона вернётся к «ползучим» переговорам с США.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения согласованного предложения от Тегерана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ писали, что Иран отказался от переговоров с США.

    Американская делегация отложила свой визит в Исламабад до получения единого предложения от Тегерана.

    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    22 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

    В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

    По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером у берегов Омана.

    По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    24 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Иран разместил больше мин в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на очередное минирование Ормузского пролива президент США приказал американским военным без промедления уничтожать любые иранские катера на этом ключевом нефтяном маршруте.

    Иранский Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе, передает Axios.

    После доклада о новых постановках американский президент в сети Truth Social приказал ВМС США расстреливать любые иранские лодки, устанавливающие мины, и действовать без колебаний.

    Новые заграждения могут усилить уже названное Международным энергетическим агентством крупнейшим сбоем поставок нефти за всю историю мирового рынка, превзошедшим кризисы 1970-х годов.

    В мирное время через Ормуз проходит около 20% мировой морской нефти, сейчас ежедневный трафик упал до единичных судов против более 100 ранее.

    Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала войны, при этом неизвестно, все ли мины первого этапа были обнаружены и обезврежены. Американские военные, по данным источников, засекли текущую операцию и внимательно отслеживают ее, но не раскрывают точное число новых мин. Ранее эксперты оценивали общий их объем менее чем в 100 штук.

    В начале конфликта США заявляли, что уничтожили свыше 90% крупных иранских минных заградителей и складов боеприпасов, однако у Тегерана сохранились запасы вдоль побережья. Мины могут относительно легко выставляться с небольших катеров Gashti размером с рыболовные лодки, каждый из которых несет от двух до четырех зарядов и способен вооружаться ракетными установками и пулеметами для перехвата танкеров.

    На фоне эскалации в зону ответственности Центрального командования США прибыла авианосная группа во главе с USS George H.W. Bush, став уже третьим авианосцем в регионе и усилив морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщил, что с начала блокады перенаправил 33 судна. По словам американских чиновников, в проливе работают подводные беспилотники для траления мин, задействованы корабли USS Chief и USS Pioneer, а также могут применяться специальные вертолеты и самолеты наблюдения.

    Трамп заявил, что распорядился продолжать операцию по разминированию, но «на утроенном уровне». При этом эксперты подчеркивают, что Ормузский пролив остается узкой и опасной акваторией из-за угрозы новых атак со стороны Ирана, а Белый дом от комментариев по вопросам разведки воздержался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Президент США пригрозил немедленно уничтожать иранские корабли при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    22 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Власти Ирана вывезли ракеты на площади Тегерана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время массовых митингов в поддержку Исламской республики на центральных площадях Тегерана были показаны новейшие иранские ракеты.

    Иранские военные вывезли самые мощные ракеты отечественного производства на главные площади Тегерана во время массовых митингов в поддержку Исламской республики и ее союзников в противостоянии с США и Израилем, сообщают «Аргументы и факты».

    Кадры с ракетами распространили различные ближневосточные СМИ.

    В материале Sabrin News говорится: «Ракета «Кадр-110» сегодня вечером была в гостях у людей на площади Ванак в Тегеране». Помимо этого, по данным издания, на площадь Исламской революции привезли ракету «Хоррамшахр-4».

    Американский политик и блогер Джексон Хинкл поделился кадрами этих событий и сообщил, что на площади Энгелаб в Тегеране в окружении патриотически настроенных толп началась подготовка ракеты «Хоррамшахр-4» к запуску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский генерал Эбрахим Джабари пообещал представить миру мощнейшие новые ракеты.

    Жители Тегерана организовали массовые шествия в поддержку действующей власти.

    Военные Исламской республики задействовали системы Khorramshahr и Qadr для ударов по американским базам.

    22 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Посол Ирана назвал возможных гарантов соглашения Тегерана и Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай могли бы выступить гарантами реализации потенциального соглашения между Ираном и США, заявил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан

    По словам дипломата, Совет Безопасности ООН способен обеспечить необходимую правовую и политическую основу для регистрации и ратификации такого соглашения, передает ТАСС.

    Хосейниан отметил, что при необходимости Совет Безопасности ООН может создать специальные механизмы мониторинга или коллективного реагирования на случай нарушения условий соглашения. Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные державы, способны играть политическую роль и стать гарантами реализации договоренностей.

    Он добавил, что Москва и Пекин могут предоставить дипломатическую поддержку, участвовать в механизмах мониторинга и содействовать предотвращению возможных нарушений соглашения на международном уровне. По мнению посла, участие этих стран повысит доверие к будущему соглашению и поможет эффективной реализации договоренностей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

    Власти Китая пообещали сыграть конструктивную роль для смягчения конфликта двух стран.

    Позже иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном.

    24 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России
    Tекст: Антон Антонов

    Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем – не знаю», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он сообщил, что МИД работает над применением исключений для дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив. Вице-спикер Меджлиса Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Украинских школьников начали принуждать к постановке на военный учет
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    ФНС разъяснила порядок блокировки счетов россиян за долги
    В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»
    Названы дата и место похорон Пиманова
    Книги Пушкина и Тургенева на «Литресе» получили маркировку о вреде наркотиков
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

