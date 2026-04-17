Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.4 комментария
Зеленский заявил о риске нехватки систем ПВО из-за обострения в Иране
Обострение ситуации вокруг Ирана способно спровоцировать резкую нехватку западного вооружения и зенитных комплексов для нужд украинской армии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Зеленский выразил серьезные опасения относительно возможного изменения политики Вашингтона на фоне ближневосточного кризиса, передает РИА «Новости».
По его мнению, смещение фокуса внимания американской администрации грозит Киеву существенным снижением объемов военной поддержки.
«Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на нее», – пожаловался он.
Зеленский также посетовал, что подобное развитие событий способно привести к дефициту боеприпасов на передовой. Особенно остро украинские войска рискуют ощутить нехватку современных комплексов противовоздушной обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выражал обеспокоенность нехваткой внимания США к Киеву на фоне конфликта с Ираном. Вашингтон переключил свой фокус с поддержки украинской армии на ближневосточную эскалацию.