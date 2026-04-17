Зеленский заявил о риске нехватки систем ПВО из-за обострения в Иране

Алексей Дегтярёв

Зеленский выразил серьезные опасения относительно возможного изменения политики Вашингтона на фоне ближневосточного кризиса, передает РИА «Новости».

По его мнению, смещение фокуса внимания американской администрации грозит Киеву существенным снижением объемов военной поддержки.

«Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на нее», – пожаловался он.

Зеленский также посетовал, что подобное развитие событий способно привести к дефициту боеприпасов на передовой. Особенно остро украинские войска рискуют ощутить нехватку современных комплексов противовоздушной обороны.

