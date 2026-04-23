«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».2 комментария
В Иране сообщили о возможном прорыве на переговорах об организации встречи с США
Прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки, сообщил иранский дипломатический источник.
По словам источника, «прорыв в текущем дипломатическом диалоге между Пакистаном и Ираном может быть достигнут уже сегодня ночью или завтра». Источник подчеркнул, что интенсивные контакты на высоком уровне между Пакистаном и Ираном продолжаются, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.