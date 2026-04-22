США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады
Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продлен, однако морская блокада иранских портов и операция «Экономическая ярость» остаются в силе, передает РИА «Новости».
«Президент добивается ответа (от Ирана – прим. ВЗГЛЯД), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», – заявила Левитт.
Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако боевые действия не возобновлялись. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о продолжении операции «Экономическая ярость» для оказания максимального давления на Тегеран. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Вашингтона.