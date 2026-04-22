США пообещали усилить санкционное давление на Иран

Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.5 комментариев
Минфин США сообщил о сохранении усиленного санкционного режима против Ирана
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США продолжит оказывать максимальное давление в рамках операции «Экономическая ярость», чтобы систематическим образом подорвать возможности Тегерана по генерации, передвижению и возвращению средств.
США намерены сохранить максимальное экономическое давление на Иран, передает ТАСС. Об этом сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. По его словам, политика Вашингтона продолжит реализовываться в рамках операции «Экономическая ярость».
Бессент подчеркнул, что давление будет оказано, чтобы систематическим образом подорвать возможности Тегерана по генерации, передвижению и возвращению средств.
Он также отметил, что любые лица или суда, которые содействуют подобным финансовым потокам с помощью скрытых торговых и финансовых операций, могут попасть под американские санкции. Таким образом, Вашингтон намерен ужесточить контроль за обходом ограничений в отношении Ирана.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы «Экономическая ярость».
Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением финансового эквивалента кинетических ударов.
Президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного предложения.