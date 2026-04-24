Лавров заявил о возвращении мира к эпохе без международного права

«В целом мы видим этап нашей истории, который по спирали, но возвращает нас назад к миру, где не было ничего. Никакого международного права, ни Версальской системы, ни Ялтинской системы – ничего», – отметил глава ведомства в интервью для ОТР, передает ТАСС.

По его словам, в таком мире «might is right, сила – это правда». «А у нас, как вы знаете, по выражению известного героя известного фильма »не в силе Бог, а в правде«, – отметил он.

Он также напомнил высказывание о том, что »история, как говорят, повторяется в виде фарса«. Лавров подчеркнул, что текущая ситуация далека от фарса, несмотря на некоторые внешние проявления. Совместные действия американских и израильских коллег несут тяжелейшие последствия, которые будут ощущаться еще очень долго, добавил дипломат.

