Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

Tекст: Вера Басилая

Президент США признал необходимость возврата 159 млрд долларов, собранных в виде импортных пошлин, после решения Верховного суда об их незаконности, передает РИА «Новости».

В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.