Посол Дарчиев заявил о преобладании антироссийского большинства в политике США

Посол Дарчиев: Антироссийское большинство преобладает в политическом классе США

Tекст: Антон Антонов

«Антироссийское большинство явно преобладает в политическом классе независимо от партийной принадлежности и в СМИ», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».



Он рассказал, что майский визит в Соединенные Штаты российской парламентской делегации не повлиял на настроения в Конгрессе и не изменил общий курс. По его словам, американские СМИ живут в собственной реальности, и их публикации предсказуемы.

Дарчиев высказал мнение, что прежний уровень контроля над вооружениями и активные академические контакты между двумя странами ушли безвозвратно. Он допустил, что заметных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона может не произойти до конца срока действующей администрации. Посол назвал текущий период «новой неведомой эпохой» и подчеркнул, что считает своей задачей не допустить ухудшения и добиваться постепенного улучшения диалога.

По словам дипломата, в оставшееся время нынешней администрации возможен и крупный прорыв, если проявится политическая воля. Он указал, что два с половиной года представляют собой значительный срок, однако предсказать развитие событий во внутренней политике США сейчас невозможно.

При этом он отметил, что межгосударственные контакты, ранее почти обнуленные, были восстановлены, в том числе за счет приемов с участием представителей Белого дома и госдепартамента.

Дарчиев также заявил о необходимости изучения феномена так называемого глубинного государства в США, которое, по его словам, пока ощущается лишь эмпирически и не стало предметом серьезных исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме в честь Дня России заявил, что Россия и США на самом деле очень близки.

Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела переговоры с членами Конгресса. Американские сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер направили госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту письмо с озабоченностью из-за визита российских депутатов в Вашингтон.