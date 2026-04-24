Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленобласти

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после аварии с участием автобуса и грузовой машины в Гатчинском районе Ленинградской области, передает РИА «Новости».

Следственный отдел по городу Гатчина начал расследование по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

В сообщении управления отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к организации и предоставлению транспортных услуг. Известно, что в результате столкновения погиб один человек. Ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и участники трагедии.

