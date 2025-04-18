Минпромторг оценил эффективность препарата от рака «Лины М»

Минпромторг заявил о преждевременности выводов о эффективности препарата «Лины М»

Tекст: Вера Басилая

В Минпромторге заявили, что препарат «Лина М», предназначенный для лечения онкологических заболеваний, находится на первой фазе клинических исследований, передает ТАСС.

В Минпромторге подчеркнули, что на данном этапе невозможно оценить его эффективность и безопасность. В министерстве также отметили, что заключение об этих характеристиках препарата не может быть предметом судебного рассмотрения.

Компания «Лина М» заключила госконтракт с Минпромторгом в 2014 году. Целью было выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по трансферу технологии инновационного лекарства для онкологии. Первоначально работы должны были завершиться в 2017 году, но, по данным на сегодняшний день, они не завершены.

В 2024 году Арбитражный суд Москвы принял решение о расторжении контракта с «Лина М» и возврате бюджетных средств. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривавший дело дальше, сократил объем взыскиваемых средств. Суд также отметил создание уникального препарата от онкозаболеваний в России, что подтверждается документами.

В Минпромторге заявили, что поддерживают отечественных производителей на всех стадиях разработки и производства, включая финансовую помощь. Однако, для медицинской практики допускаются только зарегистрированные препараты.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявил, что первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре, а разрешение на применение препарата ожидается в августе. Российская мРНК-вакцина от рака.

Стоимость создания которой для государства составит около 300 тыс. рублей, будет предоставляться пациентам бесплатно.

