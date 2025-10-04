Якимкин сообщил об уничтожении четырех складов и 205 боевиков ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил об уничтожении до 205 украинских боевиков за минувшие сутки, а также четырех складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. По словам Якимкина, были уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля и артиллерийское орудие противника.

Якимкин уточнил: «За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств противника».

По его данным, формирования трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ были поражены в районах Спасского, Новой Сечи, Искриковщины, Красноярского и Петрушевки Сумской области. Кроме того, подразделение механизированной бригады ВСУ было поражено в районе Волчанска на Харьковском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике. Войска «Северян» за сутки продвинулись на ряде направлений, уничтожив несколько штурмовых групп противника и нанеся ему значительные потери.