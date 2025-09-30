Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская авиация ВКС и артиллерия группировки «Север» наносили удары по выявленным скоплениям живой силы ВСУ на всем участке фронта, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Подразделения ВДВ и морской пехоты продолжили наступление вглубь Сумской области, а противник предпринял контратаку на правом фланге. В лесопосадках возле Юнаковки и на правом фланге штурмовые группы Северян продвинулись вперед до 200 метров.

ВСУ провели три контратаки в районах Константиновки, Кондратовки и Алексеевки, задействовав боевые группы 225 ошп и личный состав 158 омбр. «В ходе отражения атаки в районе Константиновки штурмовая группа противника полностью уничтожена», – говорится в сообщении. В результате безуспешных атак в других районах враг потерял более 50% личного состава штурмовых групп и одну ББМ «Хамви».

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия и расчеты БпЛА «Северян» наносили удары по маршрутам снабжения ВСУ. На Харьковском направлении продолжается продвижение российских сил в Волчанске и Синельниковском лесу, где, по данным источника, противник не предпринимал активных действий и удерживал оборону.

Западнее Синельниково были уничтожены блокированные подразделения ВСУ, а «Воины Севера» продвинулись на 300 метров, заняв три вражеских опорных пункта. В Волчанске российские силы продвинулись по левому берегу реки Волчья на 200 метров и нанесли авиационный удар по крупному скоплению живой силы 127 отмбр, уничтожив более двух десятков противников, включая офицерский состав.

За сутки, по данным «Северного ветра», потери ВСУ составили более 170 человек, из них более 110 в Сумской и более 60 в Харьковской области, один военнослужащий взят в плен. Уничтожено значительное количество техники и вооружения, в том числе бронемашины, минометы, склады боеприпасов и средства связи. На отдельных участках фронта продолжаются удары по пунктам управления и складам материальных средств ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Подразделения «Северяне» продвинулись на фронте в Сумской и Харьковской областях. Вооруженные силы Украины отправили специалистов радиоэлектронной борьбы на штурмы в Сумской области.