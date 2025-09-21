Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование ВСУ направляет на штурмы в Сумской области специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, соответствующее решение было принято после показаний пленного.

«Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и РЭР», – сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что по запросу командиров штурмовых подразделений 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков специалисты РЭБ и РЭР доукомплектовывают смежные бригады. В частности, речь идет о 71-й отдельной егерской бригаде, 156-й отдельной механизированной бригаде и других соединениях, действующих на сумском направлении.

