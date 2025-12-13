«Россия – страна возможностей» поддержит лучшие социально значимые проекты выпускников «Сенежа»

Всего на «Сенежном слете» представители разных сфер разработали десятки проектов, но особое внимание было уделено инициативам по сохранению культурных и традиционных ценностей, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

В числе сильнейших инициатив назван проекты «Матрешка», направленный на развитие локальных креативных событий и краеведческого интереса, «Маршрут дружбы», предназначенный для социальных интеграционных программ, а также наставническая программа для выпускников «Сенежа». В число лучших также проект «Вектор на семью» для молодежи и семейных пар, а также инициатива «Сенеж – территория социального партнерства», которая предполагает создание офисов социального партнерства для устойчивых решений по запросам государства.

Мероприятие объединило двести управленцев, активистов и медийщиков со всей России, которые подчеркивали роль культуры как основы цивилизационного кода страны и важность командной работы. Первый проректор «Сенежа» Сергей Бочаров отметил: «В предстоящем году особенно актуально говорить о том, как объединить людей разных культур и профессий вокруг общих целей – и наши выпускники показывают, что это возможно».

Образовательная программа слета включала дискуссии, тренинги, лекции и экспертные сессии, где выступали представители космической отрасли, парусного спорта и альпинизма. На мероприятии вручали награды пятидесяти лучшим выпускникам в номинациях за достижения в профессиональных сообществах, за популяризацию образования и вклад в патриотическое воспитание.

Традиционным символом единства стала общая новогодняя елка с игрушками из разных регионов, национальные костюмы участников и концерт в День Конституции. Проекты выпускников охватывают разные сферы: региональный патриотизм, инновационное образование и продвижение брендов регионов России.