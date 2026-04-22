Системы ПВО сбили над Россией 40 украинских БПЛА
В течение среды, 22 апреля, российские силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в дневное время, когда противник попытался нанести удары по территории нескольких регионов страны.
«Двадцать второго апреля т.г. в период с 08.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей», – официально заявили в Министерстве обороны России.
Атаки с использованием дронов самолетного типа регулярно фиксируются в приграничных субъектах Федерации. Военное ведомство продолжает круглосуточный мониторинг воздушного пространства для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские силы ПВО перехватили 155 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны.
Накануне средства противовоздушной обороны за девять часов уничтожили 39 дронов над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма.
Позже военное ведомство сообщило о ликвидации еще девяти аппаратов за три часа.