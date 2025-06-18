На Wildberries открылся раздел с адаптивными товарами

На ПМЭФ поддержали создание экосистемы адаптивной одежды для инвалидов

Tекст: Елизавета Шишкова

На Петербургском международном экономическом форуме 19 июня прошла дискуссия под названием «Реабилитационная отрасль должна быть креативной». Мероприятие стало финальным аккордом в серии событий, сопровождавших конкурс по дизайну адаптивной одежды «На крыльях», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В сессии приняли участие представители власти, организаторы конкурса и партнеры проекта. Они обсудили, как важно поддерживать развитие рынка товаров для людей с инвалидностью, объединяя усилия государства, бизнеса и общества.

«Мы вместе с экспертами объединились для решения общей задачи – создания масштабной экосистемы адаптивной одежды для людей с инвалидностью, где будут пересекаться технологии, дизайн, медицина и, самое главное, забота о тех, кто рядом. Это должно быть не узкоспециализированной нишей, а частью повседневной жизни», – отметила Анна Цивилева, статс-секретарь и замминистра обороны РФ, возглавляющая фонд «Защитники Отечества».

Конкурс «На крыльях» нацелен на поддержку и развитие сегмента адаптивной одежды в России, стимулирование инноваций в дизайне и производство функциональной одежды для людей с ОВЗ. Организатор – фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития, стратегический партнер – госкорпорация «ВЭБ.РФ».

ВЦИОМ представил результаты исследования, подтверждающие востребованность адаптивной продукции. 86% респондентов с инвалидностью отметили, что их потребности в одежде отличаются от общих стандартов.

«Мы опрашивали людей с инвалидностью и членов их семей. И 72% опрошенных хотели бы воспользоваться образцами адаптивной одежды. Инклюзивность – один из самых важных трендов нашего времени. Сегодня ее становится все больше и запроса на нее становится больше. Эта тема общественно значимая. Большое количество людей, для которых она актуальна, – больше 11 миллионов людей только в России», – сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Потенциал у отрасли большой – как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Российский экспортный центр уже начал работу с потенциальными экспортерами. «Уже составили 13 индивидуальных дорожных карт для тех, у кого есть экспортный потенциал. Все производители адаптивных товаров, у которых есть амбиции выходить на международный рынок, однозначно могут рассчитывать на нашу поддержку», – заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.

Бизнес также активно включился в проект. Крупные маркетплейсы вводят специальные разделы и маркировку. «Сегодня на Wildberries появится новый раздел – адаптивные товары. Мы собрали в нем адаптивную одежду и обувь, средства гигиены, аксессуары, товары для реабилитации, специальные гаджеты – все те вещи, которые делают повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья удобнее и комфортнее. Безусловно, в новый раздел также попадут лучшие работы участников конкурса «На крыльях», а в дальнейшем планируем расширять ассортимент», – заявила заместитель гендиректора RWB Надежда Воронцова.

В этом году конкурс «На крыльях» собрал 286 заявок от дизайнеров из 67 российских регионов и 7 стран, включая Турцию, Бразилию и Иорданию. Заключительный гала-показ состоится 18 июня в Эрмитаже, где будут представлены лучшие работы участников, отобранные экспертами для дальнейшего воплощения в жизнь.