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    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    7 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    10 комментариев
    18 июня 2025, 19:04 • Новости дня

    На Wildberries открылся раздел с адаптивными товарами

    На ПМЭФ поддержали создание экосистемы адаптивной одежды для инвалидов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском маркетплейсе появилась отдельная категория для людей с инвалидностью — здесь подобрана одежда, обувь, средства реабилитации и гаджеты. В новый раздел войдут и лучшие модели, созданные участниками конкурса «На крыльях».

    На Петербургском международном экономическом форуме 19 июня прошла дискуссия под названием «Реабилитационная отрасль должна быть креативной». Мероприятие стало финальным аккордом в серии событий, сопровождавших конкурс по дизайну адаптивной одежды «На крыльях», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В сессии приняли участие представители власти, организаторы конкурса и партнеры проекта. Они обсудили, как важно поддерживать развитие рынка товаров для людей с инвалидностью, объединяя усилия государства, бизнеса и общества.

    «Мы вместе с экспертами объединились для решения общей задачи – создания масштабной экосистемы адаптивной одежды для людей с инвалидностью, где будут пересекаться технологии, дизайн, медицина и, самое главное, забота о тех, кто рядом. Это должно быть не узкоспециализированной нишей, а частью повседневной жизни», – отметила Анна Цивилева, статс-секретарь и замминистра обороны РФ, возглавляющая фонд «Защитники Отечества».

    Конкурс «На крыльях» нацелен на поддержку и развитие сегмента адаптивной одежды в России, стимулирование инноваций в дизайне и производство функциональной одежды для людей с ОВЗ. Организатор – фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития, стратегический партнер – госкорпорация «ВЭБ.РФ».

    ВЦИОМ представил результаты исследования, подтверждающие востребованность адаптивной продукции. 86% респондентов с инвалидностью отметили, что их потребности в одежде отличаются от общих стандартов.

    «Мы опрашивали людей с инвалидностью и членов их семей. И 72% опрошенных хотели бы воспользоваться образцами адаптивной одежды. Инклюзивность – один из самых важных трендов нашего времени. Сегодня ее становится все больше и запроса на нее становится больше. Эта тема общественно значимая. Большое количество людей, для которых она актуальна, – больше 11 миллионов людей только в России», – сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    Потенциал у отрасли большой – как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Российский экспортный центр уже начал работу с потенциальными экспортерами. «Уже составили 13 индивидуальных дорожных карт для тех, у кого есть экспортный потенциал. Все производители адаптивных товаров, у которых есть амбиции выходить на международный рынок, однозначно могут рассчитывать на нашу поддержку», – заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.

    Бизнес также активно включился в проект. Крупные маркетплейсы вводят специальные разделы и маркировку. «Сегодня на Wildberries появится новый раздел – адаптивные товары. Мы собрали в нем адаптивную одежду и обувь, средства гигиены, аксессуары, товары для реабилитации, специальные гаджеты – все те вещи, которые делают повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья удобнее и комфортнее. Безусловно, в новый раздел также попадут лучшие работы участников конкурса «На крыльях», а в дальнейшем планируем расширять ассортимент», – заявила заместитель гендиректора RWB Надежда Воронцова.

    В этом году конкурс «На крыльях» собрал 286 заявок от дизайнеров из 67 российских регионов и 7 стран, включая Турцию, Бразилию и Иорданию. Заключительный гала-показ состоится 18 июня в Эрмитаже, где будут представлены лучшие работы участников, отобранные экспертами для дальнейшего воплощения в жизнь.

    18 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Создатели «Смешариков» объяснили трансформацию героев на ПМЭФ

    На ПМЭФ Крош и Ежик появились с измененными внешними чертами

    Tекст: Евгения Караваева

    На Петербургском экономическом форуме Крош и Ежик из «Смешариков» были представлены в необычных образах, вызвавших обсуждение среди гостей.

    Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина объяснила, что Крош и Ежик на площадке Петербургского международного экономического форума предстали в измененных образах, сообщает Газета.ru.

    По словам Немчиной, это не случайность, а специально продуманная трансформация – часть нового арт-проекта, который призван развивать культуру коллекционирования в России и поддерживать отечественных и зарубежных художников.

    Экспозиция с Крошем и Ежиком, созданная основателем ГК «Рики» Ильей Поповым, вызвала повышенный интерес у посетителей форума.

    Немчина пояснила: «Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая».

    Она также отметила, что организаторы довольны вниманием поклонников к героям мультфильма.

    Ранее в интернете появились фотографии, где Крош изображен с иголками, а Ежик – с большими кроличьими ушами, что вызвало дискуссии среди пользователей.

    Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что российским мультипликаторам не удалось создать анимационный сериал, чьи главные герои являлись бы образцом крепкой и счастливой семьи.

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    18 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    «Автоваз» назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut

    «Автоваз» объявил о запуске производства кроссовера Lada Azimut в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut планируется начать в первой половине 2026 года, а старт продаж приурочен к лету.

    Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut начнется в первой половине 2026 года, передает ТАСС. Продажи автомобиля стартуют на стыке второго и третьего кварталов того же года.

    Максим Соколов, президент компании «Автоваз», в интервью «Известиям» отметил: «Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине, значит, примерно, на границе второго – третьего кварталов и будет старт продаж Lada Azimut».

    Lada Azimut позиционируется как новая модель в линейке кроссоверов компании, подробности о технических характеристиках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Автоваз» впервые представила новый кроссовер Lada Azimut на базе платформы Vesta на Петербургском международном экономическом форуме. На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с желтой полосой и черными «шашками». В результате ДТП с участием автомобиля Lada и мини-трактора в Иркутской области погибли шесть человек.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Экс-президент Шри-Ланки: Нам не хватает мирового порядка

    Экс-президент Шри-Ланки Викрамасингхе: Нам не хватает мирового порядка

    Экс-президент Шри-Ланки: Нам не хватает мирового порядка
    @ Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра «Геополитический картограф» Ранил Викрамасингхе заявил в ходе круглого стола клуба «Валдай» и в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что не хватает порядка в мире, сдвигающемся в сторону многополярности.

    «Нам не хватает мирового порядка. Масштабы изменений выходят за рамки геополитики и геоэкономики. Большую роль стали играть негосударственные акторы, что зарождает новый миропорядок», – приводит слова Викрамасингхе  Telegram-канал клуба «Валдай».

    Он добавил, что Китай мешал Соединенным Штатам переформатировать мир, поэтому США постарались создать разделение в мире и развязали против Китая торговую войну.

    «Санкции против России изменили обстановку в сфере энергоресурсов. Индо-Тихоокеанский регион стал очень важен с точки зрения торговли нефтью.  Стратегия АСЕАН в отношении Индийского океана гласит, что это экстерриториальные воды, необходимо обеспечить безопасность морских путей», – отметил экс-президент Шри-Ланки.

    Он указал на то, что БРИКС становится краеугольным камнем зарождающегося нового миропорядка.

    «Пояс и путь» и Новый банк развития – это основа новой экономической реальности. Сейчас происходит сдвиг центра силы в сторону многополярного мира. «Большая семерка» уходит на свалку истории, и все большее значение приобретает «двадцатка». Мы будем сохранять Индийский океан как зону мира», – пообещал он.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях ПМЭФ. До этого стало известно, что президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

    Кроме того, сообщалось, что во время ПМЭФ на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам.

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    18 июня 2025, 10:02 • Новости дня
    В Петербурге стартовал ПМЭФ
    В Петербурге стартовал ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге началась работа Петербургского международного экономического форума, с восьми утра участники и журналисты собираются на его площадке.

    Участники и представители СМИ начали прибывать на площадку ЭКСПО-форума, формируя небольшие очереди на пункте досмотра автомобилей, где личный транспорт и шаттлы проверяют сотрудники силовых структур, а вещи пассажиров – кинологи с собаками, передает РИА «Новости».

    Для тех, кто пользуется шаттлами, при посадке требуется предъявлять бейджи. Второй контрольный пункт расположен непосредственно перед входом на территорию форума, где прохождение проверки занимает немного больше времени. В районе проведения ПМЭФ у некоторых операторов фиксируются перебои со связью.

    На стендах крупнейших участников мероприятия можно было увидеть воинственных атлантов – один из знаменитых символов города. Фигуры атлантов украсили пространства Газпрома и Челябинской области.

    Особое внимание привлек стенд Башкирии с огромным медовым титаном, вокруг которого были размещены двигающиеся пчелы. Представители форума отметили, что экспозиции ПСБ и «Билайна» созданы с эффектом парения, что усилило визуальное восприятие их стендов.

    Выставочное пространство насыщено цифровыми элементами: на площадке использовались светящиеся панели и огромные экраны. В то же время некоторые компании, такие как «Альфа-банк», сделали акцент на традиционных ценностях и организовали книжную инсталляцию, где гости получили бумажные книги о технологиях.

    Компания «Уралхим» продолжила традиции и оформила цветочное панно, представляющее орден Победы, что стало популярным объектом для фотографий у посетителей форума.

    Форум проходит с 18 по 21 июня. Информационным партнером мероприятия выступает РИА «Новости».

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    18 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    На ПМЭФ начали продажу «Лабубу» с лицами Лаврова и Набиуллиной

    На ПМЭФ показали «Лабубу» с лицами Лаврова, Пескова и Набиуллиной

    Tекст: Евгения Караваева

    На выставке в Петербурге посетителям показали коллекцию «Лабубу» в образах российских первых лиц, среди которых оказались Набиуллина, Песков, Лавров и Медведев.

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлены игрушки «Лабубу» с лицами российских первых лиц, сообщает Газета.ru. Как уточняет телеканал RTVI, на форуме показали фигурки «Лабубу» с изображениями Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева.

    «Лабубу» – это популярная коллекционная игрушка в виде зубастого монстрика, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемая брендом Popmart. В последние годы «Лабубу» приобрел широкую популярность по всему миру, а на российском рынке цены на фигурки значительно превышают азиатские.

    В Москве новейшие брелоки «Лабубу» стоят до 20 тыс. рублей, что в 13 раз дороже официальной стоимости в Азии, где их можно приобрести за 1,5 тыс. рублей. В интернет-магазинах и у коллекционеров цены варьируются от 4,5 до 6,3 тыс. рублей – это тоже выше, чем в Азии.

    Даже крупные фигурки за рубежом стоят дешевле: например, куклу высотой 40 сантиметров в Азии можно купить за 6,6 тыс. рублей, тогда как в Москве похожие экземпляры продают почти за 35 тыс. рублей. Самый дорогой «Лабубу» был продан на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подают заявки на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров. Роскачество начало закупать популярные игрушки «Лабубу» для анализа их состава и поиска потенциально вредных материалов.

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    17 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Директор компании 3mx рассказал об инновационной защите ПМЭФ от БПЛА

    Директор компании 3mx Шандобыло рассказал о защите ПМЭФ от БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам, рассказал директор по развитию компании 3mx, ранее разработавшей детекторы дронов «Булат», Сергей Шандобыло.

    «Сегодня безопасность должна быть не реакцией, а упреждением. Мы предлагаем решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях. Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать», – рассказал он ТАСС.

    Шандобыло добавил, что компания готова продемонстрировать работу системы, обучить персонал и провести тестирование на любых объектах.

    Инновационная защита будет действовать в дни форума, с 18 по 21 июня 2025 года, охватывая всю территорию крупнейшей конгрессно-выставочной площадки Петербурга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). До этого стало известно, что президент Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

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    17 июня 2025, 23:54 • Новости дня
    Беглов: Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран

    Tекст: Ирма Каплан

    Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердили представители порядка 140 стран, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    По его словам, в 2024 году Петербург принял – очно и онлайн – свыше 21 тыс. участников из 139 государств.

    «В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии», – сказал Беглов РИА «Новости».

    Он добавил, что уровень представительства высок: восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их заместителей. Также на мероприятие приедут около 30 министров иностранных государств и более 50 послов.

    В программе форума заявлено 19 бизнес-диалогов, в числе которых «Россия – Африка», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Латинская Америка» и другие международные направления.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня. Кроме того, сообщалось, что во время ПМЭФ на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам.

    Руководитель департамента регионоведения НИУ ВШЭ Дмитрий Ефременко в ходе круглого стола клуба «Валдай» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необычном следствии событий 2014 и 2022 годов – о возврате России к будущему.

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    17 июня 2025, 23:40 • Новости дня
    Эксперт: События 2014 и 2022 годов вернули России будущее

    Эксперт Ефременко : События 2014 и 2022 годов вернули России будущее

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель департамента регионоведения НИУ ВШЭ Дмитрий Ефременко в ходе круглого стола клуба «Валдай» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о неожиданном следствии событий 2014 и 2022 годов – о возврате России к будущему.

    «Одно из неожиданных следствий событий 2014 и 2022 годов – это наш возврат к будущему. Стало ясно, что общего будущего у нас с Западом нет. Мы не будем играть роль прицепного вагончика. Сейчас конфронтация с Западом возвращает нам будущее. Но оно видится как длительная конфронтация», – приводит его слова Telegram-канал клуба «Валдай».

    Ефременко пояснил, что нужно выстраивать свой собственный проект будущего и это проектирование должно быть связано с управлением кризисами.

    «Панацеи от прилета «черных лебедей» нет, но есть основные принципы: солидарность, справедливость, ответственность и безопасность», – заявил он.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

    На заседании круглого стола клуба «Валдай» бывший президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра «Геополитический картограф» Ранил Викрамасингхе заявил, что не хватает порядка в мире.

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    18 июня 2025, 12:49 • Новости дня
    Футболки с цитатами Путина и Лаврова решили раздавать на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    На стенде Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ) посетителям раздадут более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других известных личностей.

    Более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и других известных персон будут бесплатно раздавать на стенде Республики Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума с 18 по 20 июня, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили, что все желающие смогут выбрать цвет и размер футболки, а специалисты Zasport нанесут выбранную цитату прямо на месте.

    Посетителям предлагают футболки с высказываниями президента Путина, такими как: «Везет дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим» и «Вместе мы все преодолеем». На выбор есть и цитаты министра иностранных дел Сергея Лаврова («Нафиг я сюда пришел», «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом») и главы Башкортостана Радия Хабирова («Увольте всех, кто не работает!», «Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю»).

    Ранее футболки с цитатами президента России уже пользовались большой популярностью на ПМЭФ-2024: возле стенда выстраивались длинные очереди желающих получить такой сувенир.

    Ранее в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум.

    Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран.

    Президент России Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.

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    18 июня 2025, 17:22 • Новости дня
    Посол Бразилии объявил об отъезде из России

    Посол Бразилии Родриго Соарес сообщил о завершении работы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломат Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост главы бразильского посольства в России в течение ближайших недель после почти трех лет службы.

    Посол объявил о завершении своей миссии, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    По его словам, эти недели являются для него последними на посту главы бразильской дипмиссии в России. «Последние недели я занимаю эту важную для меня должность», – заявил Соарес на ПМЭФ.

    Родриго де Лима Баэна Соарес занимает должность посла Бразилии в России с декабря 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил на Петербургском международном экономическом форуме меры по развитию экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран во встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Кнайсль заявила об игнорировании истории при принятии решений в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    На Петербургском международном экономическом форуме экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль отметила опасность ошибок из-за игнорирования истории при выработке западноевропейской политики.

    Политические решения в Западной Европе часто принимаются без глубокого анализа исторических фактов, передает ТАСС. Об этом Кнайсль заявила, выступая на сессии «80-летие Великой Победы: обеспечение мира – обязанность стран–победительниц во Второй мировой войне» на Петербургском международном экономическом форуме.

    В ходе дискуссии Кнайсль заявила: «То, чему учат в Западной Европе, – это не история вообще». По ее словам, в Брюсселе зачастую отвергается исторический подход, например, к Венгрии и Польше, что она считает ошибкой.

    Кнайсль также подчеркнула, что даже среди интересующихся историей европейцев бытует мнение о том, что «Сталин хуже Гитлера». Она рассказала, что за последние два года подробно изучила биографии Сталина, чтобы восполнить свои знания. Бывший министр добавила, что подобные ошибочные представления влияют на формирование антагонизма к русским людям в западном обществе. Кнайсль резюмировала: «Историю нельзя отвергать».

    Ранее Кнайсль заявила на телеканале «Спас» о связи иррационального поведения австрийцев и происхождения Гитлера.

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    18 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Орешкин заявил об ухудшении мировой демографической ситуации

    Орешкин заявил, что демографическая ситуация в мире хуже пессимистических прогнозов

    Tекст: Вера Басилая

    Глобальные демографические изменения идут хуже всех пессимистических прогнозов, ряде стран уже фиксируется сокращение населения, а численность людей на планете может не превысить 9 млрд человек, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на ПМЭФ.

    Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что глобальные демографические изменения происходят быстрее, чем ожидалось экспертами 10-20 лет назад, передает ТАСС.

    По его словам, тогда специалисты обеспокоились перенаселением планеты, однако сегодня, по мнению Орешкина, реальность оказалась еще более тревожной: численность населения во многих странах начала сокращаться, а нагрузка на работающее население стремительно растет.

    Орешкин также обратил внимание, что, по мнению многих экспертов, численность мирового населения может не превысить 9 млрд человек, а своего пика оно достигнет уже примерно через 20 лет. Он подчеркнул, что структура населения изменяется кардинально, и эти изменения влияют на экономику и социальную сферу.

    Кроме того, Орешкин высказал уверенность, что к 2050 году одна четверть трудоспособного населения мира будет проживать в странах Африки. Он добавил, что региональные изменения происходят гораздо быстрее, чем глобальные, и отметил, что, пока одни части мира сталкиваются с демографическим кризисом, Африка становится новым центром демографического роста.

    Орешкин заявил, что модель экономического роста России исчерпала свои ресурсы.

    Во Вьетнаме сняли ограничения по числу детей в семье из-за рекордно низкой рождаемости.

    В России в первом квартале 2025 года зарегистрировали прирост числа новорожденных и снижение разводов.

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    18 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о переговорах по восстановлению рейсов между Россией и США

    Дмитриев: Восстановление авиасообщения России и США обсуждалось с AmCham на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США велись с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham) на полях Петербургского международного экономического форума, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что обсудил с AmCham ряд важных технических вопросов, среди которых выделялся вопрос возобновления прямых перелетов между Россией и США, передает ТАСС.

    По его словам, представители AmCham проявили конструктивный подход к обсуждаемым темам. Дмитриев также отметил, что поддерживает постоянный контакт со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет добиваться реакции США по возобновлению авиасообщения.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что для восстановления авиасообщения между Россией и США необходимо снять санкции с «Аэрофлота».

    Глава РФПИ подчеркнул, что антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов.

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    18 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Россия и Куба проработали совместную энергостратегию до 2050 года

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия и Куба обсуждают создание совместной долгосрочной энергетической стратегии до 2050 года, включая возможное участие российских специалистов в модернизации кубинской энергосистемы.

    Стратегия может быть разработана на основе российской энергетической стратегии, принятой до 2050 года. Соответствующая договоренность достигнута на встрече министра энергетики России Сергея Цивилева и министра торговли и внешних инвестиций Кубы Оскара Перес-Олива Фраги на Петербургском международном экономическом форуме, передает Минэнерго.

    Кроме того, стороны обсудили перспективы совместной работы в области электроэнергетики. Российская сторона может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы. Уточняется, что подобное взаимодействие станет одним из направлений двустороннего сотрудничества.

    Ранее в среду на ПМЭФ гендиректор «Транспорта будущего» анонсировал запуск аэротакси. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об условиях возвращения зарубежных компаний в Россию.

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    18 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    В Госдуме заявили о возвращении моды на российский стиль

    Депутат Госдумы сообщил о росте популярности российского стиля slavic core в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Мировое сообщество вновь проявляет интерес к российской культуре и эстетике, включая стиль slavic core и российские компьютерные игры, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на российскую культуру, передает РИА «Новости».

    Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что проявляется интерес к стилю slavic core, известному ранее как russian core, а также к играм российских разработчиков.

    По его словам, мировой успех игры Atomic Heart стал ярким примером растущего внимания к российским проектам. Горелкин подчеркнул, что slavic core сочетает визуальные и культурные образы постсоветского пространства, ностальгию и славянскую мифологию.

    Игра Atomic Heart, вышедшая в 2023 году, обрела популярность не только среди российских, но и иностранных игроков. В ее сюжете альтернативный СССР демонстрирует массовое производство роботов для обслуживания населения.

    Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

    Ранее в Госдуме отметили, что российские дизайнеры в ответ на санкции решили привить в мире любовь к русскому стилю.

    Между тем, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.

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