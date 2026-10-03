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Представители России и США нашли общие позиции по G20
Шерпа Денис Агафонов сообщил о совпадении позиций при подготовке декларации G20
Работа над проектом итоговой декларации американского председательства в «Большой двадцатке» выявила совпадающие позиции, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов после встречи представителей в Вашингтоне.
В Вашингтоне завершилась третья встреча представителей стран объединения, передает РИА «Новости». По итогам мероприятия Денис Агафонов оценил результаты переговоров. «Основным содержанием нашей работы здесь как шерп была работа с этим проектом декларации, обсуждение которого позволило выявить и такие уже совпадающие позиции», – заявил дипломат.
Спикер уточнил, что участники продолжат искать консенсус до главного саммита, который пройдет в декабре в Майами. По словам Агафонова, американская сторона готовит краткий, но содержательный итоговый документ. При этом остаются моменты, по которым страны расходятся в оценках и формулировках.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о приглашении президента России Владимира Путина на декабрьскую встречу. Кроме того, российская делегация намерена принять полноправное участие в мероприятиях G20 на территории Британии в 2027 году. Любые попытки ограничить присутствие Москвы подорвут легитимность формата, уверен Агафонов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти направили официальное приглашение президенту России Владимиру Путину на декабрьский саммит G20 в Майами.
Российская сторона высоко оценила предложение Вашингтона.
При этом Кремль пока не принял окончательного решения о личном визите главы государства.