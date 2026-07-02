Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
Шерпа России в G20 заявил о трудностях с допуском делегатов на G20
Шерпа России в G20 Агафонов заявил о трудностях с допуском делегатов
Россия фиксирует «тревожные звоночки», которые возникают в рамках председательства Вашингтона в G20, заявил шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов.
Россия фиксирует «тревожные звоночки», возникающие в рамках американского председательства в G20, передает РИА «Новости».
Шерпа России в объединении Денис Агафонов обратил внимание на возможные преграды для участия отечественных делегатов.
«Да, мы видим возможные сложности с допуском российских представителей на мероприятия G20, «тревожные звоночки» порой появляются, но мы этим вопросом занимаемся, ставим его перед американской стороной, посмотрим, как в конечном итоге все сложится», – отметил дипломат. Он подчеркнул, что G20 является международным форматом, в равной степени принадлежащим всем странам-участницам.
Агафонов добавил, что решение Вашингтона вернуться к базовым принципам G20 полностью соответствует позиции Москвы. По его словам, речь идет о содействии экономическому росту и обеспечении финансовой стабильности без дополнительных политических сюжетов. Россия готова сотрудничать с США по ключевым приоритетам их председательства: экономике, торговле, инновациям и энергетике.
Итоговые наработки отраслевых делегаций станут основой декларации лидеров, которую утвердят на саммите. Представитель России оценил начало американского председательства как достаточно хорошее и обнадеживающее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о серии дипломатических демаршей из-за недопуска отечественных специалистов на мероприятия G20.
Посол по особым поручениям Марат Бердыев назвал готовность Вашингтона проявить гостеприимство главным условием для определения состава российской делегации.
Весной Соединенные Штаты исключили аккредитованного представителя РФ из участия в подготовительных встречах объединения.