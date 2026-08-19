Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав

Tекст: Алексей Дегтярёв

Виновница ДТП у станции метро «Домодедовская» наказана лишением прав на четыре месяца, передает РИА «Новости».

Авария произошла в конце июля, когда столкнулись два автомобиля, после чего Ford Mustang вылетел в подземный пешеходный переход.

За рулем иномарки находилась Ольга Ковалева. В отношении нее инспекторы составили протокол о выезде на встречную полосу.

Ковалевой назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

В конце июля автомобиль протаранил вход в подземный переход у станции метро «Домодедовская». На следующий день столичные службы убрали поврежденную машину с лестницы.

В прошлом году уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».